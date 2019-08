Hernán Lacunza no descartó más aumentos del dólar

El ministro de Hacienda y Energía, Hernán Lacunza, aseguró que el dólar está alto pero no descartó un nuevo aumento del precio. "Permite ser competitivo frente al resto del mundo", indicó.

Después de recibir en el Palacio de Hacienda a Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca, referentes económicos del Frente para Todos, por primera vez contó cómo fue el momento en el que el presidente le pidió que fuera ministro.

"Me llamó la gobernadora María Eugenia Vidal al mediodía, me preguntó que había estado reunida con el presidente y Horacio Rodríguez Larreta y que Nicolás Dujovne había presentado la renuncia y que habían pensando en mi nombre para reemplazarlo. Inmediatamente les dije que por supuesto estaba a disposición. Me parece que cuando un presidente democrático convoca a un ciudadano para el servicio público no hay espacio para especulaciones personales. Ahí mismo me pasó con el presidente que estaba al lado que me invitó a formar parte de su gabinete, a hacerme cargo del Ministerio de Hacienda. Yo estaba en el interior del país por el fin de semana, vine en el avión y esa noche ya empecé a trabajar", afirmó.

Además, explicó que el principal objetivo y el "más importante" del nuevo cargo, será el de "mantener la estabilidad del tipo de cambio" porque es "la primera caja de resonancia de cualquier tensión financiera".

"Por historia, el dólar coordina mucho las expectativas y eso se transmite rápidamente a los precios", apuntó.

"Cualquier presión sobre el tipo de cambio no es más que un movimiento especulativo, con lo cual, no tiene sentido hacerle frente a esa tendencia porque sería permitir un deslizamiento gratuito y nocivo para la estabilidad y la inflación", subrayó el nuevo integrante del Gabinete.

Por eso, manifestó que "las reservas están para contener las presiones irracionales".

En su visita a TN, el funcionario planteó que el "dólar está en su valor más alto de los últimos 12 años", en un "precio que está por arriba del equilibrio de largo plazo y que permite ser competitivos y estabilizar la relación argentina con el resto del mundo".

En referencia a la situación de emergencia económica de la provincia de Buenos Aires que planteó el candidato a gobernador Axel Kicillof, opinó que "no tiene razón. Los datos son objetivos, están publicados y no hay posibilidad de controversias".