Habló la joven que escrachó a Mauricio Macri en un avión y lanzó una fuerte revelación

La joven que escrachó a Mauricio Macri en un vuelo de Avianca proveniente de Bogotá, Colombia, dialogó con El Destape y contó que la aerolínea no dejó que los pasajeros se crucen con el ex presidente y su esposa Juliana Awada.

"Él iba en primera clase y mi hermana lo vio de casualidad cuando estaba embarcando. Entonces pensé en enfrentarlo cuando subiéramos al avión, pero nos hicieron entrar por una puerta lateral para que no lo viéramos", contó la pasajera acerca de la maniobra de la empresa para proteger al ex jefe de Estado.

"Me mandé para que la primera clase sin que me vieran las azafatas. Logré decirle eso, filmarlo y me fui. La verdad que había poca gente en primera clase y nadie dijo nada", contó Constanza, quien prefiere no revelar su apellido por temor a represalias.

En el video se observa a Macri levantar la vista ante la voz de la joven que le dice "Macri, ladrón, arruinaste el país. ¿No te da vergüenza?". El jefe de Estado no demoró en responder: "No creo".

La última aparición pública de Macri fue en V Encuentro Ciudadano organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo en Guatemala, donde el ex jefe de Estado pronunció una repudiable frase acerca del Coronavirus.

“Más peligroso que el coronavirus es el populismo”, sostuvo. Durante el encuentro puso énfasis en el papel fundamental de la revolución tecnológica y las formas en que puede ayudar o destruir a un país. La primera, porque facilita la vida de las personas y la segunda, porque impulsa el crecimiento del oportunismo y del populismo, que definió como "el cáncer de las sociedades".