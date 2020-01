Guerra de divas: Moria Casan estalló contra Susana Giménez por un favor que le hizo Macri

Escándalo total inesperado entre dos de las divas más importante de nuestro país: Moria Casan y Susana Giménez. La primera estalló contra la segunda por un favor de Mauricio Macri y le hizo recordar el caso del auto para discapacitados para evadir impuestos de la conductora.

Todo arrancó cuando el hermano de Susana, Patricio Giménez, salió a burlar a Moria. Y la diva estalló. "Qué se se puede esperar de burro más que una patada? encima la toma a la palabra vayaina en sentido genital, el ignorante onanista, o sea #PAJERO que no tiene que ver con las pajas que cubría el auto escondido para discapacitados de tu hermana (cont)". Así se metió con Susana.

Jaja @Moria_Casan tiene 5 “vaginas”... q lastimoso.... si mi amigo Jorge q tiene en estudio de abogados les llamara “vaginas” a las secetarias como lo verian? #bastadefalsosidolos Moria anda con tu chofer y retirate! — Patricio Gimenez (@PatricioGimenez) January 9, 2020

En 1998 encontraron un auto para discapacitados de Susana en la estancia de Huberto Roviralta. De esa forma evadía la ley e impuestos: la ley decía que el auto no podía ser transferido a otro dueño hasta cuatro años después de ingresado al país. Fue procesada por encubrimiento de contrabando.

Moria además le recordó a Susana un favor que le hizo el ex presidente Mauricio Macri y se metió con los lamentables dichos de la conductora de Telefe sobre la pobreza. "No tengo padrinazgo político como las 2 divas que le condonaron una deuda que debían a la AFIP, que come todo el norte done uds quieren que haya gallineros", dijo Moria.

Qué se se puede esperar de un vurro 🤣, burro más que una patada? encima la toma a la palabra vayaina en sentido genital, el ignorante onanista, o sea #PAJERO que no tiene que ver con las pajas que cubría el auto escondido para discapacitados de tu hermana (cont) https://t.co/RGrMb7UPYS — Moria Casán (@Moria_Casan) January 9, 2020

En 2017, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) devolvió los montos pagados en concepto de anticipos por el impuesto a los bienes personales (correspondiente a 2016) a unos 76.000 contribuyentes (entre los que se encontró Susana) que habían solicitado el beneficio de la exención de esa carga fiscal. El monto a devolver fue en total de $ 263 millones. Además, no pagó más impuesto a la riqueza, como pagan todos los ricos del mundo. Bajaron el impuesto a la riqueza del 1,25 al 0,25.

Susana hacía días había manifestado que para salir de la pobreza los argentinos deberían irse al campo. "Quiero que le vaya bien a la Argentina, que dejen de hablar de pobreza. Y si hay pobreza, ¡que la gente vaya al campo!", gritó Susana en medio de una entrevista en un lujoso hotel de Punta del Este en Uruguay. "Siempre fuimos el granero del mundo. Hay que enseñarle a la gente del norte a plantar, a tener un gallinero, qué sé yo", afirmó Susana Giménez, quien afirmó que repudia la decisión del Gobierno de poner un impuesto del 30 por ciento a la compra de dólares.