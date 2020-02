Gregorio Dalbón desmintió en vivo una mentira de Clarín sobre la muerte de Claudio Bonadio

El abogado Gregorio Dalbón desmintió a Clarín por un polémico título del portal en el que aseguraba que celebraba la muerte del juez federal Claudio Bonadio. "Hubiera preferido que esté vivo para que sea juzgado", sentenció el letrado.

Dalbón fue consultado por sus primeras reacciones tras enterarse de la muerte del magistrado: "Mirá, al principio, cuando me enteré, me pegó. Fue consternante". Aun así, eso no cambió en nada su opinión respecto a la labor jurídica de Bonadio.

"Dije lo que siento, siento que se murió un juez arbitrario. No hubiera preferido que se muera, sino que viva muchos años para poder juzgarlo y poder demostrar la arbitrariedad que tuvo para con un montón de causas y personas que por su firma perdieron la libertad", aseguró, entrevistado por Crónica TV.

Luego aclaró que "se muere un adversario, no un enemigo" y contó que, en vida, se dijeron "todo en la cara". El letrado resaltó que tenían "una relación muy fuerte" y que "dentro de la muerte nadie festeja nada".

"Clarín tituló Dalbón festeja la muerte de Bonadio, al contrario, yo no festejo nada. Hubiera preferido que esté vivo para que sea juzgado. Hipócrita no soy, lo desprecié toda mi vida, porque considero que es un juez despreciable desde el punto de vista jurídico. Y no porque se muera voy a cambiar de opinión", concluyó.