Graciana Peñafort celebró el triunfo del Frente de Todos y negó un "pacto de gobernabilidad" con Mauricio Macri

La apoderada del Frente de Todos, Graciana Peñafort, destacó el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández en las elecciones presidenciales y negó que exista un "pacto de gobernabilidad" con Mauricio Macri, como se intentó instalar desde algunos sectores. La abogada aseguró, además, que están trabajando para analizar las denuncias de irregularidades y aclaró que el resultado que posee validez legal es el del escrutinio definitivo, previsto para dentro de 15 días luego de la votación.

"Veo que muchos están frustrados por el número informado por el escrutinio provisorio. Pero como punto c) señalo: NO hay ningún pacto de gobernabilidad ni zaraza similar. No existe razón para que lo haya. Ganamos las elecciones. En primera vuelta", destacó Peñafort y advirtió: "Muchos se emocionaron con los números de las PASO. Pero siempre hay que acordarse que las negras también juegan. En este caso las negras fueron el macrismo que hizo su propia campaña y profundizó la grieta. Igual no le sirvió para ganar".

La apoderada señaló que no hay que dejarse llevar por las encuestas y anticipó que desde el peronismo defenderán cada voto y atenderán a cada reclamo por procesos incorrectos en el conteo y la transmisión de votos que hayan sido formalmente notificados. Así lo aseguró en su cuenta de Twitter, donde remarcó: "Estamos trabajando en las denuncias por cada uno de los problemas que detectamos. Por ejemplo los padrones que tenían mal consignados la version del DNI con el que se podía votar. Detectamos muchos casos de personas que figuraban con un DNI nuevo que jamás habían tramitado", detalló.

"Los resultados del domingo corresponden al escrutinio provisorio, que no tiene validez legal. Solo se hace para informar a la sociedad. Entiendo que más allá de lo legal, podrían hacer una adulteración de la información de hecho lo hicieron en las paso 2017 cuando todos se fueron a dormir creyendo que CFK había perdido y eso no era cierto. También lo hicieron es estas PASO 2019 cuando bloquearon la información hasta después que hablase Macri".

"Dicho esto resalto de nuevo. NO se adjudican cargos de ninguna naturaleza en base al escrutinio provisorio. Todo lo que vemos hoy respecto a la distribución de cargos legislativos son simulaciones en base a esos datos provisorios. Los números definitivos y la distribución de cargos se obtienen luego de finalizado el escrutinio Definitivo. que demora unos 15 días aproximadamente. En el escrutinio definitivos se cuentan una a una cada una de las actas originales".

1. Vamos a poner claridad sobre algunas cosas

a) Los resultados del domingo corresponden al escrutino provisorio, que no tiene validez legal . Solo se hace para informar a la sociedad.

Entiendo que mas alla de lo legal, podrian hacer una adulteracion de la informacion — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 29, 2019

3. Dicho esto resalto de nuevo. NO se adjudican cargos de ninguna naturaleza en base al escrutinio provisorio. Todo lo que vemos hoy respecto a la distribucion de cargos legislativos son simulaciones en base a esos datos provisorios. — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 29, 2019

5. Y si hay inconsistencias se abren las urnas que aparecen con problemas. Solo el resultado del escrutino definitivo es el que sirve para distribuir cargos y es el unico legalmente válido

¿Quedo claro? — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 29, 2019

7. Esa tendencia ya es irreversible, porque tenemos al menos 8 puntos de diferencia y superamos el 45 %. Respecto a los cargos legislativos...¿por que alberto, cfk o el frente de todos regalaria diputados nacionales o provinciales? — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 29, 2019

9. Como punto d) entiendo que a muchos no les gustan los numeros que conocemos hasta hoy. Yo pienso lo siguiente: si el dia que @CFKArgentina nos conto que @alferdez iba a ser el candidato del Frente de todos, yo decia que ganabamos en 1 vuelta, ustedes me decian loca. — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 29, 2019

11. Pero no descartemos el voto desde el odio al peronismo o el prejuicio. Con ese voto ganaron en el 2015. Esta vez no sirvio para ganar.

Y tambien el macrismo y sus adlateres promovieron fuerte el miedo sobre que el triunfo del Frente de Todos equivalia a "lapocalipsis". — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 29, 2019

13. Si los resultados no te gustan porque le creiste a las encuestas, por ahi el problema es tuyo por creerle a las encuentas. Esta claro que se equivocan o que mienten.

Pero jamas hay que darle mas valor a las encuestas que a la voluntad popular. — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 29, 2019

15. Detectamos muchos caso de personas que figuraban con un DNI nuevo que jamas habian tramitado. Aca les dejo el comunicado que sacamos desde el Frente de Todos al respecto, el mismo domingo👇 pic.twitter.com/IkwD75mmEl — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 29, 2019

17. Creo que el reclamo hay mucha gente sinceramente convencida acerca que hubo problemas en la eleccion. A ellos les pido que sepan que estamos trabajando y si los hubo, los apoderados y responsables del Frente de todos no los vamos a dejar pasar. — Graciana Peñafort (@gracepenafort) October 29, 2019