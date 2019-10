Game of Thrones: HBO le dijo no a la precuela pero avanza el spin off de la serie

Los fans de Game of Thrones pueden respirar tranquilos ya que aires buenos se asoman para el futuro de la serie pese a que HBO canceló el proyecto de precuela protagonizada por Naomi Watts, para el cual ya se había realizado un piloto. Según el portal Deadline, el elenco y equipo fueron informados de que la cadena decidió no realizar una precuela, aunque todavía no hubo anuncio oficial al respecto.

A cambio de esta mala noticia, la cadena televisiva sí confirmó la realización de otra serie completa que llevará el título de House of the Dragon (“La casa del dragón”), basada en la novela de George Martin Fire & Blood.

Ambientada 300 años antes de los sucesos de Game of Thrones, la serie contará la historia de la Casa Targaryen; según lo anunciado por HBO, el proyecto estará a cargo de Martin y Ryan Condal, tendrá 10 episodios y su pìloto será realizado por el director Miguel Sapochnik, ganador de un Emmy por el episodio “Battle of the Bastards” y realizador de "The Long Night" y "The Bells" en la última temporada. Mientras esperamos más anuncios la cadena acaba de sacar un poster promocional.