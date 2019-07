Furor por "Macrisis", el videojuego que representa la realidad argentina

Dos amigos desarrollaron "Macrisis", un videojuego de terror del que hay que intentar escapar en medio de la crisis juntando dólares. Es una aplicación que puede descargarse para todos los celulares con sistema operativo Android y surgió por charlas que Mono y Tomy, sus creadores, tenían en sus círculos íntimos por el desastre económico generado por el Gobierno.

En una entrevista a Perfil, Mono explicó que el personaje es Macrisis y la idea es "que te persiga". Según argumentó, "es para ironizar y también para reírse" de la forma en que se vive hoy en día. "La idea no es tener una bajada política, sino divertirse".

El videojuego se subió el 20 de junio y comenzaron las descargas que ya llegan a las 300. Surgió en Córdoba, donde ambos estudian, y se realizó una amplia promoción con carteles para darlo a conocer.

Mono reconoció que, pese a no buscar posiciones políticas, fueron muy criticados: "Sólo con el nombre se puede malinterpretar pero lo dimos a votación y surgió".

El nombre se votó por Instagram, según explicó Tomy: "Pusimos varios, pero no me acuerdo cuáles eran los demás. Este fue el que quedó elegido por los seguidores y me parece bastante bueno porque es corto y representa el juego".