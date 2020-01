Frozen 2 inauguró la temporada 2020 de cine para chicos con la historia más floja de Disney en años

Como ya es costumbre de Disney, todo aquello que genere millones de dólares merece una segunda, tercera, y hasta cuarta parte, en pos de exprimir todo el jugo de la fórmula inicial. Luego de secuelas más o menos aceptables (y éxitos taquilleros inmediatos) como lo fueron Toy Story 4 y Ralph el demoledor 2, Disney lanzó Frozen 2, tan fría y lejos del sentimentalismo tierno que estremece.

Nadie espera demasiadas transgresiones por parte de Disney, casa de las ideas más hegemónicas y heterosexuales del cine de animación, pero con Frozen se había abierto una atractiva puerta, que usada de manera inteligente podría haber significado un importante avance en la industria: heroínas empoderadas y no dependientes de un hombre para ser felices. Algo similar ocurrió con la moderna Brave, aunque la princesa sueca quedó en el olvido popular y Disney cajoneó la posibilidad de expandir su historia. En Frozen 2, las princesas Elsa -cuya característica es poder dominar el hielo- y Anna -cuya característica es ser la prototipo clásico de princesa Disney- se embarcan en la misión más importante de sus vidas: averiguar la causa de la muerte de sus padres.

Si no hay progenitores muertos no es una película de Disney y acá la trama central gira en torno al origen de las hermanas, acompañadas por Olaf, el muñeco de nieve (y el ayudante más irritante desde Jar Jar Binks), Kristoff, y su reno Sven. El grupo se enfrenta a los peligros de la madre naturaleza y los sortea como en una historia de superación y héroes mitológicos. Quizás lo único rescatable en Frozen 2 sea el mensaje ecologista que Disney intenta transmitir, a través de las problemáticas climáticas a las que se enfrenta el reino de Arendelle. El resto de la película no aporta ribetes nuevos o arcos narrativos que sumen a la psicología de las heroínas.

Frozen 2 es una secuela cosmética y con los mecanismos oxidados, ya que ni siquiera la nueva banda sonora original emparcha los momentos "congelados" del relato. Las hermanas princesas Anna y Elsa regresan para una aventura ambiciosa con resultados aburridos: un ligero entretenimiento para los chicos y un somnífero inmediato para los adultos.

Frozen 2