Flor Peña, sobre el regreso de Casados con Hijos: "Esta vuelta es por pedido de la gente"

"¡Si sos Dardo o María Elena pasá!", anunciaba Moni Argento e, inmediatamente, su marido Pepe ponía cara de sufrimiento. Los personajes de "Casados con hijo", personificados por Florencia Peña y Guillermo Francella, volverán con una obra de teatro que se estrenará el viernes 12 de junio, en el Teatro Gran Rex.

Durante 2 temporadas, con un total de 212 capítulos, la familia Argento se coronó como la reina de las sitcoms argentinas. El programa, que se repite desde hace 15 años por Telefe, llega al teatro en 2020 y gran parte del elenco pasó por el living de Susana Giménez a recordar anécdotas del éxito.

“El 13 de diciembre de 2017 le pedí una foto a Guillermo", contó Marcelo De Bellis, otro de los actores de la serie, en el living de Susana Giménez donde los actores presentaron la noticia. "Nos la sacamos y la subió a las redes. Entonces empezó a venir toda la gente y me preguntaba cuándo volvíamos", continuó Guillermo Francella. Así, entre el juego y el deseo, se empezó a cocinar el regreso de Casados con hijos, uno de los shows emblema de la cadena Telefe. Tuvieron que pasar más de 10 años para que un nuevo guión los uniese. El éxito continua siendo arrasador: en pocas horas se agotaron las primeras entradas que salieron a la venta.

En los estudios de Susana estuvieron, también, Florencia Peña y Dario Lopilato, felices ante el próximo estreno, para recordar situaciones cómicas de un rodaje marcado por las tentadas de risa. “Una vez llevamos con Luisana a Fatiga (la perra del programa) a la veterinaria. Fue eterna esa escena, se reía a carcajadas”, relató Darío, que además contó una escena en un supermercado: “Estaban Pepe y Moni pagándole a la cajera, mi hermana y yo estábamos en quinto plano, atrás, y de repente Luisana me tira con un paquete de harina y yo agarro un paquete de arroz y nos empezamos a tirar de todo, corriendo por las góndolas. Terminó la escena y nos vinieron a decir que habíamos terminado”.

Luego de recordar los chistosos momentos, los miembros del elenco hicieron una mención especial para Fatiga, que falleció y no acompañará en la nueva propuesta. “La perra que hacía de Fatiga había pedido un aumento, me llamó el productor y me dijo ‘arreglaron todos pero Fatiga no, está peleando el salario, él es parte de la familia, y tuvimos que hablar’”, recordó Francella. Y agregó: “Se quedaba ocho horas mirando la televisión. Del otro lado había uno con una salchicha, le podías tirar un tiro que lo único que quería era la salchicha, ese era el recurso". Al testimonio, Peña sumó: "Cuando murió fue tapa de Paparazzi. Tiene que aparecer en las placas del Martín Fierro”.

En la velada estuvieron todos presentes menos Érica Rivas, María Elena Fuseneco. Lopilato hizo una fugaz aparición vía Skype, desde el exterior. La actriz se mostró muy entusiasmada con volver a interpretar a Paola Argento y manifestó que cuenta con todo el apoyo de sus hijos y su marido, el cantante pop Michael Bublé. En el caso de Rivas, que no pudo asistir por otro compromiso, confirmó su participación en la obra, luego de negociaciones.

Por lo pronto, se confirmó que el regreso de Casados con Hijos estará adaptado a los nuevos tiempos y esto incidirá en el comportamiento de algunos personajes, como el machismo de Pepe Argento o los chistes sexistas-recurrentes en la sitcom- que serán totalmente eliminados. El libreto corre por cuenta de Axel Kutchevasky y Diego Alarcón, la misma dupla de guionistas que entre 2005 y 2006 readaptaron un clásico de la televisión norteamericana.