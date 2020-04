Felipe Solá sobre los varados: “Muchos argentinos se quedaron sin trabajo y quieren volver"

El Ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, se refirió a la situación de repatriación de los argentinos que están en el exterior y aseguró que, en la actualidad, hay muchos que se quedaron sin trabajo y quieren regresar al país. "Por aire han venido 68 mil personas del exterior después del 17 de marzo", contó y aseguró que "cada vez hay menos contagios por los que vienen del exterior"

En diálogo con El Destape Radio, el ministro admitió que "la mayor parte que se fue luego de declarada la pandemia fueron humanitarios" y dijo que "algunos vuelven porque piensan que en ese país en el que habían decidido vivir no les da seguridad sanitaria". "Priorizamos según la fecha que tenían de vuelta, solo las alteramos con los vulnerables, por salud o economía", afirmó.

El funcionario dijo que aún quedan 20.000 argentinos afuera pero que sólo pueden entrar 400 personas por día. En este sentido, contó que "pedimos a cada consulado que haga una lista de argentinos en el exterior que querían volver. Priorizamos a los más vulnerables".

"Yo me ajusto a lo que pasa en el país, no podemos traer mas de 400 por día porque es peligroso. Hay que cuidar a los argentinos que están en el país también", sostuvo.

Solá denunció que existen empresas aéreas que dejaron a gente en gran cantidad de países alrededor del mundo. "Esas empresas venden pasajes, arman el vuelo y después les dicen que no tienen permiso", admitió.

Además, habló sobre el operativo que llevan a cabo junto con el personal de salud, transporte, seguridad, migraciones y la Cancillería para efectuar la repatriación: "Todos están combinados en Ezeiza y en las fronteras".

El ministro explicó que 48 horas antes, las personas que serán repatriadas le tienen que dar al consulado un formulario sobre su salud. En el aeropuerto se les toma la temperatura y los síntomas antes de salir y cuando llegan deben firmar una declaración jurada: "Si mienten en la declaración jurada al llegar es un delito".

"Los que vuelven y se sienten mal hacen cuarentena en hoteles, pero en los hoteles no los quieren atender", afirmó el ministro y dijo que "si no vienen de una zona muy compleja y no tienen síntomas, van a hacer la cuarentena a su casa". Además, desde Transporte tienen que garantizar la llegada de cada persona a la casa en la que se va a llevar a cabo la cuarentena.