Farmacéuticos alertan por la peor caída de venta en medicamentos desde el 2001

En un fiel reflejo de lo peor de la crisis, la venta de medicamentos cayó un 10% en comparación al 2018. Desde el sector farmacéutico alertan sobre una crisis que caracterizan como la "peor" desde el 2001.

En una entrevista concedida al portal Ámbito Financiero, el presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias (ASOFAR), Norberto Mañas, reveló que en 2019 cerraron 500 farmacias. Respecto a esta situación, sostuvo: “ni en el 2001 tuvimos esta caída, en aquel año fue del 5%".

"Las farmacias cierran y absorben las que están más cerca. Hay muchas farmacias con deudas porque las droguerías empiezan a acortarles los plazos. La industria exige cobrar a 30 días en un mercado que no baja de los 70 a 75 días de cobranza. Entonces, si no tenés la espalda para aguantarlo no hay manera de sostenerlo", explicó. Durante este año, los remedios aumentaron un 57%.

LEA MÁS Lagarde se despidió oficialmente del FMI con un video en las redes

Sobre los incrementos, Mañas detalló que "el primer día después de las PASO vinieron (los medicamentos) con un 8% de suba, después hubo un aumento del 12%, que se retrotrajo cuatro puntos, y luego de la suba del dólar hubo un incremento del 15% en promedio".

"La carga impositiva que tenemos hoy es muy fuerte. Las farmacias se habilitan por provincias, no es un tema nacional. Y depende de cada provincia el esquema impositivo que tenés. Una droguería si quiere vender de Capital a provincia de Buenos Aires tiene que marginar un 5% o 6% arriba porque si no por Ingresos Brutos o lo que es Convenio Multilateral no le dan los números", destacó el titular de ASOFAR.