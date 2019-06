Expo Empleo: buscan trabajo, los hacen "jugar" a tenerlo

El Destape visitó la Expo Empleo 2019 que organiza el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y presenció el tipo "ofertas" que hay dentro del gigantesco predio de la rural. Al igual que el resto de los años, la oferta está limitada empleos temporarios, como en casas de comida rápida o precarizado como el caso de PedidosYa, que pese a mantener una relación de de dependencia entre trabajador y empresa, son contratados como monotributistas.

A diferencia de otros años, los organizadores apostaron a un enfoque "digital", tanto en el sistema de ingreso como en los stands. La fila eterna sobre la Avenida Santa Fe, que era una demostración contundente de la falta de ofertas de trabajo y en especial para los jóvenes, fue remplazada por un código QR que debía ser vinculado previamente al usuario y el CV del ingresante. Eso ocasionó que los tiempos de espera en los stands fueran inferiores y que el flujo de personas no quedara estancado en las puertas de entrada.

Las "ofertas" están principalmente orientadas hacia multinacionales y grandes marcas como son el caso de Burguer King, Mc Donalds, KFC, Mercado Libre o Despegar. Sin embargo, al llegar a los stands, en la mayoría se destinada el espacio a juegos que intentaban mostrar un "lado divertido" de trabajar. El caso más insólito: Bumeran, la web de búsqueda de trabajo, en la que había una fila de más de veinte personas para encontrarse solo con un concurso que consistía en armar un puente de naipes en menos de treinta segundos.

El rostro de los que salían era bastante parecido: una mezcla de confusión y frustración. Algunos agarraban su celular y mandaba mensajes a sus conocidos, decepcionados por lo que se encontraron adentro. "No había mucho", era la respuesta general al ser consultados. Brian, un joven artista de 25 años que ya había asistido en 2017, aseguró: "Las oportunidades son muy limitadas en muchos casos. Hay todo lo que tiene que ver con trabajos administrativos o de atención, pero los rubros siguen siendo los mismos".

Alejandra de 26, una psicóloga venezolana que vive hace cinco años en Argentina, agregó: "Buscaba oportunidades de trabajo en mi rubro, no encontré mucho. Está muy limitado. No hay nada sobre las artes o salud mental. Está dirigido a atención al cliente en gastronomía o cargos administrativos en empresa. También tengo experiencia en idiomas y no encontré mucho tampoco".

La Argentina es el país de la región con mayor porcentaje de desempleo entre los jóvenes y, según el INDEC, la falta de trabajo entre las personas de 18 y 30 años es tres veces mayor que en el resto de la población.