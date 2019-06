Explotó la interna de Juntos por el Cambio en Córdoba

Pese a que la alianza que conduce nacionalmente el presidente Mauricio Macri renovó su marca de Cambiemos por Juntos Somos el Cambio; en Córdoba los problemas internos siguen complicando el armado electoral: a la lista oficial de Diputados encabezada por Mario Negri le salieron dos competidores: el legislador provincial Miguel Nicolás y el dirigente angelocista Javier Fabre presentaron dos listas para disputar sus candidaturas en las PASO del próximo 11 de agosto.

Hoy vence el plazo de la Junta Electoral del frente macrista para presentar la reserva de lista y el modelo de voto; y desde la Mesa Nacional de Juntos Somos el Cambio ya informaron a los partidos que lo integran, que no avalará listas que no sean oficiales, o sea, no irán pegadas al tramo de la candidatura presidencial de Mauricio Macri – Miguel Angel Pichetto.

El legislador provincial Miguel Nicolás, precandidato a diputado nacional por la lista Blanca y Roja le dijo a El Destape: “Quiero reglas claras. Vamos todos pegados a la boleta de Macri o vamos todos separados de la boleta de Macri. Mario Negri se quiere esconder detrás de la candidatura de Macri; yo no tengo ese problema; si tenemos que ir con boleta corta, vamos a ir con boleta corta”.

Y avanzó: “Como radicales, como integrantes de la lista Blanca y Roja, rechazamos profundamente la decisión arbitraria y poco democrática de la conducción nacional de Juntos Somos el Cambio de no permitir la adhesión de la fórmula presidencial a todas las listas que competirán en estas Primarias Abiertas y que representan el verdadero sentir de cada provincia. Esto que denunciamos no sólo pasa en Córdoba, sino también en Santa Fe, Neuquén y otras provincias, donde militantes y dirigentes valiosos se verán limitados por esta maniobra excluyente de sólo acompañar con la fórmula presidencial a las listas conformadas en la Casa Rosada y mal llamadas oficiales”.

Nicolás acusó a la Casa Rosada de poner en marcha “una medida antidemocrática” y señaló que “es una decisión de cada agrupación que va a un proceso interno llevar o no el tramo presidencial, pero nunca utilizarse como un mecanismo disciplinador para quienes no hemos aceptado la lista hecha en Buenos Aires”.

El candidato de la lista Blanca y Roja aprovechó y chicaneó a Negri: “Los números no me cierran: hace un mes y medio 8 de cada 10 cordobeses le dijeron que no a Negri; y ahora va pegado a la boleta de Macri ¿Negri quiere que Macri gane o pierda? ¿le aporta votos, su candidatura es un tramo que empuja hacia arriba a Macri o lo tira para abajo?”.

Junto a Miguel Nicolás, los primeros tres lugares de la boleta de la lista Blanca y Roja los ocupan Carla Carta y Luis Brouwer de Koning.

-¿Pese a sus críticas, votará a Macri?

-Con boleta larga o boleta corta, nos presentamos a las PASO. Y Mauricio Macri es el candidato que eligió la Convención Nacional de mi partido; me guste o no me guste.

Por su parte, el presidente de la angelocista Línea Córdoba y candidato de la lista Somos Transformación, Javier Fabre; coincidió con Nicolás: “La lista “oficial” de Juntos Somos el Cambio saldrá después de las PASO, para eso se implementaron. Pedimos a las autoridades que se cumpla la ley electoral, el reglamento electoral de Juntos somos el Cambio y la decisión de la Convención Nacional de la UCR”.

Fabre denunció que “se busca proscribir a las listas no oficiales; rompiendo uno de los principios democráticos de los sistemas electorales republicanos: la igualdad de condiciones para competir”.

Si finalmente la Junta Electoral de Juntos Somos el Cambio habilita solamente la lista de Mario Negri para ir pegada a la boleta de Macri-Pichetto, el proceso electoral se judicializará, restando, otra vez en la provincia que le dio el triunfo a Cambiemos en 2015, votos a la alianza liderada por el macrismo.