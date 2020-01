Evo Morales en El Destape Radio: "Ganaremos las elecciones, pero puede haber fraude"

El presidente derrocado de Bolivia Evo Morales alertó que puede haber fraude en las elecciones del país vecino previstas para el 3 de mayo en Bolivia y sostuvo que tienen confianza en que ganarán si los comicios se realizan de forma transparente.

"Ahora, con lo que pasa en Bolivia, hay muchos arrepentidos de haber votado a la derecha. Estoy convencido de que vamos a ganar las elecciones, pero también sabemos que puede haber fraude. También puede haber golpe, entonces les pedí a mis compañeros que preparen un plan B para garantizar el voto", sostuvo Evo Morales en una entrevista con El Destape Radio.

El ex presidente de Bolivia no descartó ser candidato a algún cargo en Bolivia. "Hace tiempo pensé dejar la política, porque nosotros ganamos la elecciones y lamentablemente nos robaron. Incluso teniendo en cuenta el informe de la OEA. Tenía pensado ir a Cochabamba. Pero ahora me han provocado y tendré que responder con la política", sostuvo.

Evo Morales analizó cómo se gestó el golpe de Estado en su contra y explicó que la policía lo traicionó porque les hicieron promesas que nunca cumplieron. "Se sumaron al golpe porque les prometieron cosas que ahora no pueden cumplir: incremento exagerado del salario, jubilación con el 100% del salario", sostuvo.

Acerca de la posibilidad de volver al poder y de cambiar el eje de sus políticas por la presión de Estado Unidos, el ex mandatario fue contundente al manifestar: "En mi experiencia si algún partido político claudica, entonces desaparece".

Morales hizo un repaso de sus decisiones al frente del gobierno de Bolivia: "Nuestras políticas han sido paridas por los movimientos sociales, lo que hicimos fue poner en práctica las propuestas de los movimientos sociales". El ex jefe de Estado en asilo político en la Argentina informó que "el primer pedido del pueblo boliviano es la seguridad".

"Nuestro único delito es demostrar que la igualdad es posible. Nuestras políticas económicas fueron un ejemplo para todo el mundo", manifestó.