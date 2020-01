Vuelve Aníbal Fernández: fue designado como interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio

El dirigente peronista Aníbal Fernández fue designado oficialmente como interventor de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz. A través del Decreto 119/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el abogado y contador que supo desempeñar varios cargos tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo volverá a la función pública después de poco más de cuatro años de su renuncia como jefe de Gabinete cuando terminó la gestión de Cristina Kirchner.

En las elecciones de 2015 había sido candidato a gobernador bonaerense, pero perdió ante María Eugenia Vidal y desde entonces no había vuelto a tener un cargo público. A comienzos de año, mientras veraneaba en el partido de la Costa Atlántica, el ex intendente de Quilmes, que se define en Twitter como "incondicional de Alberto y Cristina (Kirchner)", había manifestado su apoyo al jefe de Estado: "Si en algún momento el Presidente me necesita, me buscará y estaré".

De esta manera, Aníbal Fernández sucederá en el puesto a Omar Faruk Zeidan, quien tuvo duros enfrentamientos con el sector gremial durante el período en que estuvo a cargo del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los servicios ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos, en Santa Cruz.

Señores, paso a contarles que recien sale en el boletin oficial la designacion de @FernandezAnibal como interventor del YACIMIENTO CARBONÍFERO DE RÍO TURBIO Y DE LOS SERVICIOS FERROPORTUARIOS CON TERMINALES EN PUNTA LOYOLA Y RÍO GALLEGOS de la Provincia de SANTA CRUZ — Graciana Peñafort (@gracepenafort) January 30, 2020

En los considerandos de la medida, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, Santiago Cafiero y Matías Kulfas, se destaca que Aníbal Fernández "reúne las condiciones necesarias y la idoneidad profesional requerida para desempeñar dicha función", subraya el texto del decreto que lo designa.