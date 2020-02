Esta mierda me supera: la nueva y llamativa serie de los creadores de Stranger Things que irá por Netflix

Stranger Things rompió con todos las predicciones de Netflix y se convirtió en una de las producciones más queridas, esperadas y maratoneadas por los fanáticos. No resulta extraño que la decisión de la plataforma de streaming on demand sea volver a trabajar con los hermanos Duffer, creadores y productores del exitoso show que homenajea la cultura retro y el cine de Steven Spielberg, David Cronenberg y Robert Zemeckis, entre otros. I Am Not Okay With This (Esta mierda me supera), será la nueva apuesta que buscará conquistar a la audiencia.

I Am Not Okay With This lanzó un teaser hoy, y la historia gira en torno a Sydney, una adolescente que debe atravesar la vorágine de la escuela secundaria, mientras lidia con conflictos familiares, su sexualidad incipiente y unos superpoderes misteriosos. La serie está basada en la novela gráfica de Charles Forsman, que mezcla el drama y la comedia con el misterio. Una fórmula que Stranger Things supo combinar, logrando resultados envidiables.

La serie se estrenará el 26 de febrero, contará con ocho episodios -de media hora aproximadamente cada uno- y está protagonizada por Sophia Lillis (It; Sharp Objects), Wyatt Oleff (It; Guardians of the Galaxy), Sofia Bryant (Suspicion) y Kathleen Rose Perkins (Episodes; Colony). ¿Destronará a Eleven y sus amigos?