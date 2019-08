Espionaje ilegal: la reacción de TN al enterarse del procesamiento de Daniel Santoro

Minutos luego de que fuera procesado por su complicidad con el falso abogado y agente de la AFI, Marcelo D'Alessio, su colega de Todo Noticias Adrián Ventura salió a defenderlo alegando que solo es lo que común mente en la jerga popular se llama "un perejil".

Durante la mañana, el columnista del canal del Grupo Clarín se mostró ofendido por la resolución judicial: "Una situación muy extraña porque lo que se está poniendo en juego es el ejercicio de la actividad periodística. Vos como periodista te relacionás con una fuente que termina siendo un delincuente y ¿vos te contagias por ósmosis de su delincuencia? Es poner en tela de juicio el ejercicio del periodismo".

Uno cuando habla con fuentes le podrás creer o no pero vos buscas datos. Hablas con muchos políticos. ¿Por hablar con Cristina que esta procesada sos participe de lo que hizo? ¡No!. "Santoro denuncio a un empresario. Si, colocó su nombre en una nota. Como hacemos todos en notas y hablamos al aire. Pero que hables o critiques de un funcionario o político no quiere decir que vos lo estás extorsionando".

"Si D'Alessio agarra esa nota y le dice si no me pagas tanto, yo te sigo criticando, es extorsión de D'Alessio, no de Santoro. Él pudo haber sido ingenuo, o tuvo una mala fuente de información. O le vendieron pescado podrido". Incluso luego de que le insistieran que los mensajes eran enviados entre ambos antes de que las notas salieran se los amenazaba con que salieran publicadas cosas de ellos, Ventura insistió en que pudo darle información falsa y era publicada de manera accidental.

Sin embargo, la labor periodística no permite publicar una información sin chequearlo con más de una fuente, por lo que el argumento hace agua en lo hechos.