El precandidato a presidente José Luis Espert arremetió contra los militantes de Cambiemos, que sostienen que su candidatura es funcional al peronismo kirchnerista para que gane en primera vuelta, y definió la idea como "fascista".

"Es un planteo fuera de lugar por muchas razones. Las elecciones son una competencia electoral entre distintas propuestas de gobierno. La persona que yo solo saco votos a Macri es un concepto fascista. Todo ciudadano tiene derecho a presentarse", aseguró el economista liberal, entrevistado en Crónica.

Y continuó con una picante chicana: "Segundo, aquellos que prácticamente consideran criminal que le saquen votos a Macri, ¿quién es, Churchill? ¿Revolucionó la Argentina para bien? Macri no es Churchill para decir 'uh qué crimen perderlo a Macri'.

"Yo les recuerdo a los fanáticos macristas que les duele que nosotros pesquemos por ahora a los votantes desencantados de Macri, que recibió como pocos presidentes en la historia recibió un plan Marshall de Estados Unidos a través del Fondo Monetario. El mundo financiero le prestó más de 150 mil millones de dólares en los últimos cuatro años. La sociedad le compraba todo de las ganas que tenía que le vaya bien. Y aun así chocaron la calesita", disparó.

Para concluir, afirmó que "si hoy Cristina tiene chances de volver a gobernar es por el fallido de Macri y no por mi. ¿Cómo puede ser que yo, que hace cinco meses no existía en materia política, soy el responsable de que Macri no sea reelegido? Seamos más serios".

"Si Cristina tiene chances de ganar es en parte porque Macri uso a Cristina para meterle miedo a la sociedad y el tiro le salió por la culata", sintetizó.