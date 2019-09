Esmeralda Mitre salió en defensa de Macri y le contestó a Enrique Pinti

Esmeralda Mitre decidió confrontar con Enrique Pinti luego de las críticas del actor a Mauricio Macri en las que aseguró que “hasta el padre dijo que era un imbécil”.

"Este incendio lo generó el kirchnerismo", dijo la heredera de los Mitre

En declaraciones a Radio Mitre, una de las herederas de los medios de la familia homónima afirmó: “Que un padre diga eso de un hijo es de envidioso. Si vos tenes un hijo que es un inútil no lo decís. Recordar que un padre dijo eso de un hijo me parece espantoso”.

“Respeto y quiero a Enrique Pinti pero fue muy feo lo que dijo. Si inútil es un tipo que fue presidente de Boca, jefe de Gobierno de la Ciudad y después Presidente, qué sería ser exitoso”, agregó.

“Este incendio lo generó el kirchnerismo. Nadie que tenga dos dedos de frente puede creer las declaraciones de Alberto Fernández. El Gobierno de Macri tuvo errores pero también aciertos muy importantes. Cuando el país está ardiendo no podes quedar bien con el dios y con el diablo. Eso pasó con Cambiemos. No soy fanática del Pro. Me parece desinteligente el fanatismo”.