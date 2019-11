Escándalo total: detuvieron al periodista Antonio Laje

El periodista Antonio Laje fue detenido y armó un escándalo. Sucedió luego de que lo retenga la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) el domingo pasado al mediodía. Fue un tenso momento en el aeropuerto de Bahía Blanca donde los efectivos de la PSA, la fuerza federal que interviene en las terminales áreas, lo demoraron. Laje es piloto comercial, actividad de la que se recibió en 2017. Y suele volar en una compañía aérea privada.

Sucedió porque el conductor del canal América, donde lleva adelante un noticiero en las mañana de lunes a viernes, no llenó un formulario que él asegura que ya había presentado.

Explicó que cuando se viaja de un aeropuerto a otro los pilotos deben llenar un formulario con los datos de los pasajeros. Aseguró que llenó el formulario en el primer aeropuerto y que desde allí debían haberlo enviado por mail hacia la terminal de destino. Laje viajaba desde Ezeiza.

"Me dijeron que no, y que además no podía salir", se quejó, y recordó que mientras lo mantenían retenido "los pasajeros ya se habían ido". Advirtió entonces que podría haber puesto "cualquier cosa en el formulario, y no tenían cómo chequearlo".

Sacado, pidió hablar con el jefe de turno de la PSA, al que acusó de maltratarlo. "Con prepotencia me dijo que no tenía por qué llamar a Ezeiza y que tenía la potestad de trabajar como quiere", se quejó. Laje dijo que sabe "de memoria" la normativa porque la estudió y vuela entre dos y tres veces por semana. Además desafió al agente a que leyeran juntos el reglamento. "Nunca más apareció", explicó.

"El 99% son muy amables, pero hay otra gente que se cree que por tener un uniforme es dueña de tu vida", se quejó. "Tienen que cumplir los reglamentos, el hecho de tener un uniforme no lo hace superior a uno", criticó, en una entrevista a La Brújula 24 FM.