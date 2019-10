En medio de la crisis y la campaña Sí, se puede, Mauricio Macri verá el Superclásico en Olivos

El presidente Mauricio Macri volvió a toda velocidad desde Córdoba, donde siguió con la marcha del "Sí, se puede", para ver desde la Quinta de Olivos el Superclásico de la Copa Libertadores 2019.

El jefe de Estado visitó las localidades de Tránsito y Río Primero en Córdoba durante la tarde para poder emprender el regreso a Buenos Aires con tiempo suficiente para ver el partido, según reveló la revista Noticias.

El ex mandamás de Boca lo observará desde la Quinta de Olivos y viajará este miércoles a Santa Fe para seguir con la gira de su campaña.

Según se desprende de sus propias declaraciones, el presidente verá el partido en soledad: “A Juliana le pido que no me haga comentarios durante los partidos. Ahora ya se dio cuenta de que entro en un trance que mejor que no me hable”, había afirmado el año pasado en una entrevista para Fox Sports Radio.