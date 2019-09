Empresas denuncian "maniobra extorsiva" del Gobierno en el congelamiento de combustibles

La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) denunció hoy una "maniobra completamente extorsiva" del secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, por el conflicto iniciado a partir del congelamiento de los combustibles.

La entidad dijo que el Gobierno nacional no solo no respetó precios prestablecidos sino que además no fiscaliza para que las empresas refinadoras de petróleo cumplan con el corte de biocombustibles exigido por ley.

En ese sentido, la CEPREB condenó la resolución 552/19 de la Secretaría de Energía de la Nación que establece un esquema de compensaciones para las empresas productoras de crudo y para las provincias donde están los yacimientos.

Para compensarlas, el Gobierno exigió a las compañías mantener indemne al Estado por cualquier acción, reclamo administrativo, judicial, extrajudicial o arbitral, en la Argentina o en el extranjero relacionada a la aplicación del congelamiento.

"La transferencia del equivalente a un 6% del precio regulado del biodiesel que regía en el mes de agosto y la consiguiente condición de que las empresas pymes elaboradoras de biocombustibles renuncien a todo derecho de reclamo, no hace más que reflejar una maniobra completamente extorsiva por parte del Gobierno, por lo que expresamos nuestro profundo rechazo", dijo la CAPREB.

La entidad agregó que a la falta de publicación de un precio en tiempo y forma, respetando la fórmula vigente a enero de este año, se suma "la omisión intencional" por parte de la Secretaría de Energía de la Nación de fiscalizar el cumplimiento del corte obligatorio y la compra de biodiesel a las empresas pymes, conforme lo establece la ley 26.093.

"Esto quiere decir que tampoco están haciendo cumplir los cupos asignados a las empresas mezcladoras de combustibles", se quejaron los pequeños y medianos empresarios.

Señalaron además que estos "incumplimientos sistemáticos" están poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y ocasionando al sector un perjuicio directo que supera los 600.000.000 de pesos.

"Es por eso que para garantizar el normal funcionamiento de las plantas y conservar las fuentes laborales, es prioritario y determinante que el Estado respete la legislación vigente", sostuvo.

Por los motivos expuestos, la CEPREB solicitó al gobierno con carácter de urgencia que disponga las medidas necesarias para que las empresas mezcladoras de combustibles adquieran el biodiesel a empresas con cupo asignado y ejerza las demás funciones que como autoridad de aplicación les compete.

Esta cámara representa a las empresas pequeñas y medianas transformadoras de aceite de soja en Biodiesel destinado al mercado local.