Empresario advierte que comprará Alpargatas La Pampa si gana Alberto Fernández

En diálogo con el portal BAE Negocios, Fosati explicó: "Mi propuesta para comprar la planta (de Alpargatas La Pampa) está firme, pero no me contestaron. Igual, no podemos seguir hablando hasta que este gobierno se vaya, no paran de destruir a la industria. No eché a nadie pero ya no puedo más".

En la misma línea, el empresario añadió que "se necesita un proyecto de país. "Te repito, lo que ya te dije, si ganan las elecciones Alberto Fernández y Cristina (Kirchner), es lo mejor que nos puede pasar, por lo menos volverán a impulsar la producción. La industria del calzado tiene 150.000 obreros, somos más grande que la industria automotriz que tiene 85.000 operarios, pero a nosotros este Gobierno no nos escucha. Sólo hacen lo imposible para destruir la industria", afirmó.

Cuando Alpargatas cerró su planta en La Pampa en 2018, una multitud marchó por las calles de Santa Rosa. Se trató del cierre de la última empresa textil de la provincia, que estuvo abierta 34 años y llegó a tener 1.300 a principios de los '90.