Emilió Monzó fue elogiado por diputados opositores y no pudo contener el llanto en su última sesión como presidente de la Cámara

Emilio Monzó cumplió su mandato como presidente de la Cámara de Diputados y, en su última sesión al frente, los legisladores oficialistas y opositores lo despidieron con emotivos discursos que terminaron con las lágrimas del dirigente de Cambiemos.

En especial, los diputadas opositoras sorprendieron con agradecimientos por sus cuatro años al frente de la Cámara baja y desataron los momentos más emocionantes: Graciela Camaño, Cecilia Moreau, y Agustín Rossi, a pesar de las diferencias políticas, felicitaron al dirigente de Cambiemos por su labor en el Congreso.

Quien arrancó los discursos de despedida fue Cecilia Moreau: "Quiero en su figura reivindicar a todos los que este 10 de diciembre terminan su mandato. Usted tuvo estos cuatro años un rol fundamental, hizo desde donde pudo lo que pudo para que en este recinto todas las voces se pudieran expresar", sostuvo la legisladora.

Graciela Camaño, por su parte, fue quien dio el discurso que desató la emoción del dirigente oficialista y los aplausos de sus colegas: "Tengo muchos años en esta Cámara. Y con usted me he peleado y le he hecho cuestiones de privilegios que trascendieron el ámbito de la casa y anduvieron dando vuelta en las redes. Sin embargo, yo creo que usted ha sido un gran presidente", comenzó la diputada.

Y continuó con su crítica a la gestión de Cambiemos: "Un hombre de grandeza humana que ha reivindicado la política como nadie y que, quizás en ese reivindicar la política en una fuerza que no lo supo interpretar, tal vez se inmoló".

"Pero acá está usted, señor presidente, cumpliendo acabadamente el rol para el que lo eligieron los ciudadanos hasta el 10 de diciembre. Y eso en política quiere decir mucho. Muchas gracias Emilio. Por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por lo que seguramente vas a hacer, porque sos un gran dirigente político", cerró quien fue candidata por Consenso Federal.

Tras el discurso, el presidente de la cámara baja se mostró visiblemente emocionado y lloró ante los aplausos del sus colegas.

Por último, el presidente de la bancada del FpV, Agustín Rossi, lo concluyó: "Puso lo mejor que podía para que esto funcione. Lo mejor que logró fue que nos sintiésemos cómodo con usted. Se lleva el cariño y el respeto de este bloque".