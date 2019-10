Elecciones: Margarita Barrientos le reclamó a Macri que no salió antes a las calles “para no perder las PASO”

La titular del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, fue muy crítica sobre la situación social argentina y cuestionó la campaña del presidente Mauricio Macri, a quien le reclamó que esté más presente en las calles luego de las marchas del "Sí, se puede".

“Una vez que suben los precios no bajan más. Cuesta mucho porque cada vez viene más gente al comedor. Hasta las donaciones cayeron", advirtió la dirigente en diálogo con FutuRock y aseveró que “no hubo ninguna baja en los alimentos con el anuncio sobre el IVA. Por más que saquen el IVA los precios no baja".

En ese sentido, analizó que “hubo un poco de herencia y otro poco de que Macri no le encontró la vuelta" y reclamó que "Macri debería haber salido a las calles con la gente desde un principio para no perder las PASO".

Por otro lado, opinó sobre el proyecto para recortar los planes sociales a un año de extensión: "Me parecería bien que los planes sociales duren un año, porque estamos perdiendo la cultura del trabajo".

Por último, de cara a una posible derrota de Macri, adelantó: "Termina la gestión de Macri y no apoyo más a ningún político". No obstante, aclaró que se reuniría con Alberto Fernández si la convoca después del 10 de diciembre: "Si gana y me llama para juntarse conmigo, por supuesto que lo recibiría y me juntaría con él".