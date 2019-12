Elecciones en Boca: habló Juan Román Riquelme, acusó al oficialismo de ser "tramposo" y disparó contra Mauricio Macri

Juan Román Riquelme habló en medio de las elecciones en Boca y denunció que las irregularidades fueron generadas por el oficialismo. Además, le habló a Mauricio Macri.

En medio de un clima tenso por la denuncia de irregularidades vinculadas a la falta de sobres, boletas truchas y falla en el sistema, el ídolo disparó contra Christian Gribaudo y Juan Carlos Crespi, los candidatos oficialistas vinculados a Daniel Angelici.

"Para Boca todos los partidos son importantes, pero el más importante está hoy acá. Nosotros tenemos que lograr con los hinchas ganar esta elección para que nuestro club vuelva a ser un club de fútbol, porque esto es vergonzoso", apuntó Riquelme.

Y profundizó: "Esto es una vergüenza, esa es la verdad. No puede ser que vos no puedas venir a votar tranquilamente, irte contento a tu casa, a comer con tu familia. La verdad que es feo que parece que estamos acostumbrados, que es lo normal y no tiene que ser así".

Consultado por la situación que atraviesa la Argentina en cuanto a crisis económica y el crecimiento de la pobreza por la gestión del presidente saliente, manifestó: "Él es hincha de Boca, como yo. Lo quiere mucho al club y yo también. Hemos disfrutado de los momentos juntos, en los que nos ha ido muy bien y la gente disfrutó muchísimo. Pero ahora, él tiene que estar preocupado. Tendría que estar acá llamando por teléfono, pidiendo que la gente vote, que no se caiga el sistema y que no falten sobres".

"Sería más importante que llame a la gente de acá y que les pida por favor que a gente vote normal", le exigió.

"El hincha de Boca tiene que venir feliz a votar. No puede ser que les digan 'no, se cayó el sistema', 'no, no tenés sobres' y 'las boletas de Ameal desaparecieron'. En 20 minutos pasó todo eso, imaginate", afirmó en diálogo con los medios.

'Nada sorprende, son tramposos, esa es la verdad. Lo sabes vos, yo, y lo saben todos. Son tramposos", aclaró.

"Todo en la vida no se puede comprar, Riquelme no tiene precio", concluyó.