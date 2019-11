Elecciones en Boca: Benedetto explotó contra el diario deportivo de Clarín por meterlo en la disputa Riquelme-Maradona

Darío Benedetto explotó públicamente contra Olé. Sí, este medio es el diario deportivo del Grupo Clarín, y el 'Pipa' se molestó en demasía tras ser partícipe de una publicación con una clara tendencia hacia el oficialismo de Boca. En época de elecciones, Riquelme decidió jugar para la oposición y fue cuestionado por Daniel Angelici y Diego Maradona. Allí es donde el actual delantero del Olympique de Marsella aparece en escena: le dio "like" a la publicación de 'Pelusa' en Instagram, en la que se cuestionó el accionar de Román.

Le pongo like a todas las personas que sigo. Es un like que no significa nada. por si la intención era otra @DiarioOle Menos meterme entre dos ídolos como Roman y Diego. pic.twitter.com/ePbn4a99Yh — Darío Benedetto (@PipaBenedetto) November 23, 2019

"¡Benedetto le dio like al posteo de Maradona sobre Riquelme!", manifestó Olé, generando la ira de Darío. Arrobando a la cuenta del medio, 'Pipa' contestó de forma contundente.

"Le pongo like a todas las personas que sigo. Es un like que no significa nada. por si la intención era otra, Diario Olé. Menos meterme entre dos ídolos como Roman y Diego", expresó Benedetto.