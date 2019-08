Elecciones 2019: tras la derrota en las PASO, un funcionario macrista atacó a los votantes

Un funcionario sanjuanino de Juntos por el Cambio lanzó frases lamentables sobre los resultados de las PASO y fue repudiado.

Lanzó, vía Facebook, una secuencia de exabruptos ofensivos hacia los votantes de la fórmula Fernández - Fernández. Luego pidió perdón, pero la institución que lo empleaba solicitó su inmediata renuncia.

"No les des cloacas, les gusta la mierda", manifestó a través de sus redes sociales Ernesto "Tito" García, el delegado provincial de San Juan de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Es que no logró controlar sus emociones luego de la paliza electoral que sufrió Juntos por el Cambio en las PASO de este domingo.

“Siendo un funcionario público no puede hacer este tipo de declaraciones. Más allá de que sean a título personal y que haya pedido disculpas, fueron antidemocráticas y ofensivas hacia todos los ciudadanos y no se corresponden con los valores de la CNRT”, publicó la Dirección Ejecutiva del organismo en un comunicado.

"No les des cloacas, les gusta la mierda. No les des seguridad, les gustan los chorros. No les des a Bullrich, les gusta la mierda. No les des educación, les gusta comerse las eses. No les des futuro, les gusta el pasado", manifestó con soberbia el ex funcionario.

Como consecuencia de la resonancia que generó su incontrolable exabrupto, García pidió disculpas. "No tengo más que palabras de arrepentimiento y disculpas a todos los ciudadanos por mi exabrupto después de las elecciones. Mis palabras no fueron acordes al cargo de un funcionario público. Pongo a disposición mi renuncia al Ministro Guillo Dietrich y al Presidente Mauricio Macri". Sin embargo, su intento de redención no alcanzó para frenar el costo político que generó tal desprolijidad.