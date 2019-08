Elecciones 2019: Smartmatic demora los datos oficiales y el Frente de Todos presiona al Gobierno

Felipe Solá y Mariano Recalde hablaron desde el búnker del Frente de Todos, en el centro porteño, y le pidieron al Gobierno "que entregue los datos" oficiales de estas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), después de las fallas de Smarmatic que retrasaron la carga de los cómputos.

Solá marcó que la elección dejó una "diferencia más que significativa entre las cifras nacionales del Frente de Todos y Cambiemos". El dirigente sostuvo: "Estamos absolutamente seguros de la exactitud de esas cifras y de la proyección que indican" pero le pidió "al Gobierno nacional que no retenga más los datos".

El diputado nacional enfatizó: "Que nos dé los datos a todos los ciudadanos, que respeten al pueblo y a la República" porque estas cifras "no pueden estar retenidas porque no son las que esperaban". Por eso, enfatizó: "Queremos que sea una elección normal con resultados dados a una hora debida y no que tengamos que salir a darlos desde una parcialidad".

Al respecto, Recalde agregó: "No sabemos por qué, otra vez, el conteo, los datos, siguen siendo manipulados, ocultados a la población y apelamos a la responsabilidad que le cabe al Gobierno, le pedimos que actúe responsablemente y avance con la carga de los datos y la información que el pueblo se merece".