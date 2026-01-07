Se supo casi un mes después: conmoción por la muerte de una recordada actriz de 62 años

Se supo casi un mes después: conmoción por la muerte de una recordada actriz.

El mundo de la comedia y el fisicoculturismo despide a una figura de culto de los años 2000. Jayne Trcka, la actriz que saltó a la fama mundial por su inolvidable y desopilante papel de Miss Mann en la película Scary Movie, fue encontrada muerta en su casa de California. Tenía 62 años.

Según reportó el portal estadounidense TMZ, el hallazgo del cuerpo se produjo de manera dramática. Una amiga cercana de la actriz, preocupada porque Jayne no respondía sus llamados telefónicos desde hacía varios días, decidió acercarse a su domicilio en San Diego para chequear que todo estuviera bien. Lamentablemente, al ingresar a la vivienda, la encontró inconsciente en el piso de la cocina.

Pese a que llamó al 911 de inmediato, cuando los servicios de emergencia llegaron a la escena solo pudieron constatar su fallecimiento.

Si bien la muerte ocurrió el pasado 12 de diciembre, la noticia trascendió masivamente en las últimas horas. El hijo de la actriz confirmó el deceso pero aseguró que la familia está desconcertada: Jayne no padecía ninguna enfermedad conocida ni condición médica previa que pudiera anticipar este desenlace repentino. Por el momento, la oficina forense de San Diego indicó que la causa de muerte aún está "pendiente" de investigación.

Del gimnasio a la pantalla grande

Trcka no era una actriz convencional. Comenzó su carrera en los años '80 compitiendo en torneos de fisicoculturismo y apareciendo en tapas de revistas especializadas de prestigio como Flex y MuscleMag International. Su físico imponente y trabajado le abrió las puertas de Hollywood en el año 2000, cuando interpretó a la profesora de gimnasia en Scary Movie, un rol que la inmortalizó entre los fanáticos del género. Gracias a ese papel, consiguió participaciones en series como The Drew Carey Show y Whose Line is it Anyway?. En los últimos años, se había alejado un poco de los focos y trabajaba también como agente inmobiliaria en California.