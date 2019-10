Elecciones 2019: Ricardo Alfonsín defendió a Axel Kicillof por las fake news

El dirigente radical Ricardo Alfonsin aseguró que "Cambiemos va a perder las elecciones, el debate no cambió nada, el que iba a votar a Alberto reafirmó su voto y el que iba a votar a Macri lo va a hacer", al tiempo que señaló: "No creo que lo del dedito de Alberto marque autoritarismo ni nada por el estilo". Además se molestó con los medios de comunicación que tergiversan las frases del candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, para perjudicarlo en la campaña electoral.

"Me preocupa la tergiversación del discurso de Axel Kicillof. Me da fastidio cuando se usa una frase para atribuirle un sentido que el autor no quiso darle", afirmó Alfonsín quien se mostró molesto con los medios por la Fake News: "me siento tonto cuando descubro una noticia falsa en un diario, porque creen que soy tonto".

En diálogo con Futurock, Alfonsín reveló: "Yo no tengo problema en reconocer que me junto con Alberto Fernandez, a diferencia de otros radicales que no pueden decir con quiénes se juntan", y agregó: "No me han ofrecido ser titular de la Oficina Anticorrupción en un posible gobierno de Alberto Fernández. Creo que yo soy mucho más útil en el llano".

En este sentido, adelantó: "Con Alberto Fernández nos vamos a reunir después de la campaña", y subrayó: "Creo que puedo ser útil desde el llano en un posible gobierno de Alberto Fernández, va a hacer falta una oposición responsable".

Acerca de las declaraciones de Kicillof sobre la venta de drogas: "Lo que dijo Kicillof no fue para nada grave. Lo tergiversaron por completo y eso me dio mucho fastidio", y concluyó sobre el Día de la Lealtad: "Los peronistas son primos hermanos de los radicales. El problema es que muchos radicales son gorilas y no pueden reconocer nada".