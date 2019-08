Elecciones 2019: Pablo Avelluto culpó a la oposición por la crisis económica y lo destrozaron en redes sociales

El país cerró un día negro para la economía con una nueva escalada del dólar, el aumento del riesgo país y el gasto de casi US$ 2.000 millones. Lejos de hacerse cargo de la crisis, el secretario de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, cargó contra la oposición y aseguró que quienes generan el "incendio" son los mismos que se muestran "sedientos" por apagarlo.

En su cuenta de Twitter, el funcionario lanzó: "Ya lo vivimos en 1989 y en 2001. Ya conocimos a los pirómanos sedientos por apagar el incendio que ellos mismos generan con más nafta y más fuego. Otra vez NO".

LEA MÁS Crisis: las reservas cayeron casi U$S 2000 millones en un día

Como adelanto de lo que será su participación en La Nación +, Avelluto publicó un video en loop con la frase: "Otra vez no, Alberto Fernández. Otra vez no, señora de Kirchner, otra vez no".

Ya lo vivimos en 1989 y en 2001. Ya conocimos a los pirómanos sedientos por apagar el incendio que ellos mismos generan con más nafta y más fuego. Otra vez NO. pic.twitter.com/CDpx2v9XPT — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) August 30, 2019

Sin embargo, los usuarios de la red social del pajarito no dejaron escapar semejante afirmación y lo liquidaron.

Pero, Daddy Pig, ustedes se fumaron las reservas y armaron una bola de bonos para mantener la bicicleta. — 💚 посторонний ☭ 🧡 (@Sp3tsn4z_4r) August 30, 2019

Pero en 2001 x ej estaban Bullrich, Sturzenneger, Maelconian, Larreta, Vidal etc.. O SEA USTEDES!!! CARADURA — heavy xeneize (@baronb193) August 30, 2019

Pero Pablo, ustedes incendiaron todo y la tienen a carrio corriendo con un bidón de nafta . — Hector (@Hector03067263) August 30, 2019

El incendio lo provocan ustedes con el plan económico.

Ustedes se endeudaron, ustedes no controlaron la fuga, ustedes fueron al FMI.

Basta de chamuyar... — Mario Cano (@CentristaFeliz) August 30, 2019

Pablo , cuál sería la lógica de sacar 17 puntos de diferencia y salir a agitar para desestabilizar pudiendo sentarse a ver ,tomando mate, cómo siguen rifando el pais ? — Lau💚 (@themesswerein) August 30, 2019

Son unos irresponsables, todos se lo advirtieron y ustedes fueron unos soberbios — ElRebalsado (@ElRebalsado) August 30, 2019