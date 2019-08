Elecciones 2019: más de 2500 personas acompañaron a Alberto Fernández y Osvaldo Cáffaro

El pre candidato a Presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, visitó la localidad bonaerense de Zárate y junto al intendente de esa ciudad, Osvaldo Cáffaro, visitaron la feria de Precios Populares en Plaza Mitre y luego recorrieron las instalaciones del Centro de Gestión del Conocimiento (CGC) donde alentaron a más de mil personas presentes a votar en las PASO al frente encabezan los Fernández.

Además, Fernández se comprometió a que, cuando sea Presidente, impulsará el Proyecto de Ley para que Zárate tenga su propia Universidad Nacional.

El auditorio del CGC estuvo repleto y muchos vecinos tuvieron que seguir los discursos del Intendente Cáffaro y de Alberto Fernández a través de las pantallas ubicadas en el exterior del CGC. Se estima que en el predio hubo mal de 2500 personas.

Estaban presentes el diputado nacional Abel Furlán, la diputada provincial Patricia Moyano, el Intendente de San Antonio de Areco y pre candidato a senador provincial por la Segunda Sección Electoral Francisco 'Paco' Durañona, candidatos a concejales y consejeros escolares, funcionarios y legisladores de Zárate, Campana y demás ciudades de la región, representantes de las Universidades Nacionales que dictan sus carreras en el CGC, sindicatos, obreros y organizaciones políticas.

Sobre el CGC, Fernández no ahorró elogios para el Municipio “Cuando Osvaldo me contó pensé que era mucho menos que esto, lo que se realizó en Zárate con el CGC es un sueño. Y ahora pensemos en una Universidad Nacional porque lo único que me preocupa es crear universidades”.

Sobre la recorrida por la feria de Precios Populares, Fernández indicó que le llamó la atención la diferencia de precios que hay cuando se vende directo del productor al consumidor. “Esto es para que prestemos atención de cómo se forman los precios en la Argentina, cómo un sistema concentrador en la comercialización distorsiona los precios”, marcó.

También, Fernández les dijo a los presentes que “como decía Osvaldo hay paredes que nos dividen en partidos, pero tirando paredes construimos este Frente que es de Todos”. Ya en conferencia de prensa, Alberto Fernández aseveró: “Nos preocupa que el gobierno provincial y nacional se desentiendan de lo que le ocurre a la gente, y los Intendentes han hecho mucho para que la situación no sea más caótica de lo que es”.

“Hay que darle previsibilidad a los argentinos, recuperar el consumo y los salarios, poner en marcha la economía que es débil, hay que cambiar la lógica que tiene este gobierno que lo único que logró aumentar fue la pobreza”, manifestó.

Por su parte, el Intendente Cáffaro que se presenta para su cuarto mandato, agradeció la visita de Fernández y se mostró muy contento ante la posibilidad que el CGC se convierta en una Universidad. “Es muy difícil planificar, pensamos una inflación determinada y se duplica, tenemos fondos que se nos quitan, no tenemos un país normal, por eso apostamos a que haya un cambio en la Provincia y en Nación”.