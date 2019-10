El director técnico de River, Marcelo Gallardo, fue a votar durante las Elecciones 2019 y una fiscal no pudo contener su amor por él. Con look deportivo, el 'Muñeco' fue a cumplir con su deber cívico y no tardó en ser reconocido por quienes se encontraban en el colegio.

ÚLTIMO MOMENTO. Ya votó Marcelo Gallardo pic.twitter.com/jDaFQppgNa — Camila Calivar 💚 (@CamiCalivar) October 27, 2019

Incluso, una fiscal de mesa se emocionó al verlo llegar al entrenador y abandonó su puesto para darle un abrazo al DT. Sin embargo, la gran pregunta es ¿a quién habrá votado Marcelo?

La semana pasada, tras eliminar a Boca en la semifinal de la Copa Libertadores de América, Marcelo Gallardo subió un puesto y quedó como el segundo mejor entrenador del mundo en el ranking de Football World Ranking. En el primer puesto está el DT del Barcelona, Ernesto Valverde.

Gallardo cosechó 13070 puntos, mientras que Valverde obtuvo 15493. En el tercer lugar está el entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp con 12959.