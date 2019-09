Elecciones 2019: Luis Novaresio reveló que votará a Roberto Lavagna en octubre

El conductor Luis Novaresio protagonizó un picante ida y vuelta con su compañero macrista Luis Majul, en el que reveló a quién votará en las próximas elecciones del 27 de octubre y advirtió que votará en blanco en caso de un eventual balotaje.

“Yo digo a quien voto. Yo voy a votar a Lavagna. Lo voté en agosto y lo voy a votar ahora también”, afirmó el periodista al ser consultado por el conductor de La Cornisa.

LEA MÁS La encuesta que pone a Alberto Fernández al borde de un récord kirchnerista

Asimismo, advirtió: “Si hubiera un balotaje, no votaría a ninguno de los dos que llegue ni a Alberto ni a Macri”.

Y argumentó: “No quiero votar más por descarte, no votar en contra de, tengo un enorme respeto por Alberto, pero tengo el ruido de la presencia de la ex presidenta, no voy a votar a Macri porque creo que fracasó, tuvo su oportunidad. Votar por el que menos me disguste, no lo vengo haciendo desde el ‘87”.