El precandidato a jefe de Gobierno porteño por el Frente de Todos, Matías Lammens, mantuvo una conversación con el periodista Eduardo Feinmann en la que intentó mantener un tono conciliador, pero en la que vivió un tenso momento cuando se refirió a la ex presidenta Cristina Kirchner y a su compañera de fórmula, Gisela Marziotta.

El conductor radial inquirió en la elección de la fórmula para la jefatura de Gobierno: "Usted es muy nuevito, y sería muy poco inteligente que la haya elegido. Me imagino que se la pusieron porque es de La Cámpora".

"No viene de La Cámpora, viene del periodismo. Veo que es una periodista que hace tiempo viene trabajando en temas de la Ciudad y que decidió comprometerse. Tranquilamente podría haber continuado donde estaba y seguro que era más cómodo y redituable. Sin embargo valoro que alguien que viene del periodismo decida dejarlo y dedicarse a tratar de solucionar los problemas de los porteños", respondió Lammens.

Por otra parte, el presidente de San Lorenzo ponderó la figura de la expresidenta Cristina Kirchner y sostuvo que en su gobierno "hubo una gran ampliación de derechos y tuvo algunas cosas que no estuve de acuerdo".

En ese momento, Feinmann lo chicaneó: "Yo no compartiría la boleta con alguien que tiene 13 procesamientos y 7 pedidos de prisión preventiva". A lo que el dirigente contestó: "Los procesamientos los tiene que resolver la Justicia".

"La Ciudad tiene un presupuesto rico que no puede permitir que le pasen cosas que hoy pasan. Quiero gobernar la Ciudad de Buenos Aires porque me duele ver gente en la calle, que la gente no pueda pagar un alquiler”, concluyó.