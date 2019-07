Elecciones 2019: la Justicia bajó al candidato de Espert en Buenos Aires y denunció proscripción del Gobierno

El precandidato a presidente por Despertar, José Luis Espert, denunció este jueves que sus postulantes en la provincia de Buenos Aires sufren "un intento de proscripción abierta", luego de que un fallo adverso de la justicia electoral les impide presentarse a las PASO, y acusó al gobierno nacional de "intentar que no compita" su alianza.



Anunció que apelará la decisión ante la Corte Suprema de Justicia ya que, al no poder presentar unos 1.000 candidatos en Buenos Aires, no sólo pierden estructura política en el principal distrito electoral sino también financiamiento para la campaña.

"Esto es un intento abierto del gobierno para que no compitamos", aseguró Espert en una conferencia de prensa en la Capital Federal, a la que también asistieron su candidato a vicepresidente, Luis Rosales, y otras autoridades partidarias.

Según Espert, el fallo del juez federal de La Plata Adolfo Ziulu, designado por este mismo gobierno, es "un nuevo peldaño en la escalada del gobierno para que no compitamos". "Primero nos encontramos con la adulteración de los DNI de todos los candidatos a diputados de Buenos Aires. Luego tuvimos contratiempos con los candidatos nacionales y locales y ahora un fallo absurdo sobre las boletas. Son hechos que no pueden entenderse como simples tropiezos del derecho electoral", afirmó el economista liberal.

Los impedimentos para la candidatura de Espert no son nuevos. A un día del cierre de listas, el Gobierno incorporó a Alberto Asseff a sus listas para que su partido, Unir, no le preste su sello a Espert y se vea forzado a bajar su candidatura.

Mensaje a Macri

"Le digo a (el presidente Mauricio) Macri y a (la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia) Vidal que la competencia es buena. Compitiendo, el gobierno de Macri va a ser un mejor gobierno; no deberían asustarse con nosotros", dijo Espert. Y afirmó: "Estos problemas en las boletas que nos eliminan a miles de candidatos es típico de la justicia venezolana".



Aunque la imposibilidad de presentar candidatos en Buenos Aires no afecta a la boleta presidencial, bajar la lista de diputados impediría a Despertar contar con una cuenta corriente donde se depositan fondos estatales para imprimir boletas electorales.