Elecciones 2019: con un ex carapintada funcionario de Macri, cómo se prepara el "partido celeste"

“Mauricio Macri gasta mucho y mal. No solucionó los problemas de la economía: la inflación está altísima y la pobreza creció. El IVA del 21% es un impuesto regresivo que lo pagan los sectores más empobrecidos que no tienen capacidad de ahorro. Pagan el IVA en el pan, la leche y la carne, los sectores más bajos no se escapan del IVA. Lo pagan los ricos y los pobres, pero quienes más lo sufren son los pobres, es el impuesto más regresivo. Nuestros vecinos no tienen un IVA tan abusivo como Argentina: en Brasil es del 13% y en Chile es menos de dos dígitos”. El discurso pega en la línea de flotación del “mejor equipo de los últimos 50 años”, como le gusta decir al presidente Macri. La que habla es una ex aliada del Presidente, la ex diputada Cynthia Hotton, presidenta del partido evangélico Valores para mi País y candidata a vicepresidenta del ex militar carapintada Juan José Gómez Centurión por el frente NOS.

Hotton estuvo en Córdoba, en el cierre de una reunión nacional que reunió a cerca de 150 pastores de iglesias evangélicas, quienes decidieron jugar fuerte en la campaña presidencial de Gómez Centurión.

“Más allá de que oficialmente la cúpula de la ACIERA (Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina) resolviera ser prescindente en estas elecciones, pastores de primera línea de algunas iglesias, como Delfor Luna de San Juan, decidieron militar por las candidaturas de Juan José Gómez Centurión y Cynthia Hotton. Es la primera vez que miembros destacados de las iglesias pentecostales deciden jugar en política, con candidatos a concejales, legisladores y diputados nacionales. Y en mi caso, que por primera vez una evangelista es candidata a la vicepresidencia”, le dijo la dirigente “celeste” a El Destape.

Hotton es conciente de que el caballito de batalla del frente derechista Nos será la militancia contra la Legalización del Aborto y la Educación Sexual Integral: “Yo no soy “celeste”; la campaña “celeste” vino mucho tiempo después de que yo fuera diputada nacional y de que mi militancia en defensa de la vida y de la familia. Pero además de la agenda de los valores a favor de la vida y la familia, estamos preocupados y tenemos propuestas para cuestiones como la inseguridad y la economía. Como dice la Doctrina Social de la Iglesia, el trabajo dignifica al hombre. Y lo que hay que hacer es crear trabajo, desarrollar nuevamente el sector PyME que es el que mayor creador de fuentes de trabajo. En Argentina cierran 50 PyMEs por día, porque están ahogadas con los impuestos, no son competitivas y tienen fuertes cargas sociales. Nosotros con Juan José Gómez Centurión proponemos una fuerte reforma fiscal con rebaja impositiva para reactivar el empleo”, predica Hotton.

Las encuestas que manejan los celestes los dan creciendo: “Hace diez días, teníamos 2,1% de intención de voto y hoy Gómez Centurión ya está en 3,4%. Los medios nos esconden, pero tenemos un fuerte trabajo entre los pastores y en redes sociales. Queremos llegar al 5% en las PASO y entre el 6% y 8% en octubre es un muy buen debut electoral”, asegura la candidata a vice de Nos.

-¿Ustedes disputan el voto outsider con José Luis Espert? Le pregunta a El Destape.

-No. Nosotros disputamos candidaturas en 20 provincias. Espert es un fenómeno mediático y porteño. Espert tiene una visión neoliberal del estado; nosotros queremos un Estado intermedio, ni muy grande, ni muy chico. Que sea un Estado presente.

Hotton destaca que “Córdoba con su tradición a favor de la familia será muy importante en nuestra campaña. El Encuentro Vecinal Córdoba es un partido amigo nuestro, el pastor Gerardo Grosso compartirá la banca en sistema de rotación con el legislador Aurelio García Elorrio. En Santa Fe, Amalia Granata fue electa legisladora. No son casos aislados, los militantes silenciosos de la vida y la familia, esta vez decidimos meternos en política”.

La llegada al poder del neofascista Jair Bolsonaro en Brasil apoyado en las iglesias pentecostales es el modelo a seguir por Hotton y sus seguidores. Sin embargo saben que el discurso bolsonarista choca en Argentina: “En 2006, Lula logró la reelección con el apoyo evangélico”, dicen.