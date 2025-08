Sorpresa en San Lorenzo: Damián Ayude sacó a un jugador clave pensando en Vélez

San Lorenzo recibe a Vélez y Ayude sorprende en la delantera: el cambio que haría el DT para buscar goles.

San Lorenzo de Almagro viene teniendo baja cantidad de goles desde que inició el segundo semestre y el entrenador tomó nota. Después de haber marcado dos tantos en cinco partidos, Damián Ayude sorprendió en el entrenamiento y sacó del equipo titular a Andrés Vombergar, quien fue el máximo anotador en la primera parte del 2025.

En la práctica de este miércoles 6 de agosto del 2025, el entrenador paró un 11 que podría estar desde el inicio este jueves frente a Vélez Sarsfield. En el mismo se destacó la ausencia del jugador con nacionalidad eslovena, que fue reemplazado por Matías Reali en uno de lso extremos del ataque, mientras que Alexis Cuello fue el centrodelantero, luego de su expulsión contra Tigre del pasado sábado.

Si bien Vombergar es el goleador del "Ciclón" con 9 de los 16 tantos que el equipo lleva en 2025, su arranque en el Torneo Clausura no fue el mismo que su desempeño en el primer semestre, que fue una de las figuras del conjunto dirigido en aquel entonces por Miguel Ángel Russo.

Más allá de que fue el primer entrenamiento de fútbol en el que el entrenador paró una formación, cabe recordar que el plantel tendrá sólo un entrenamiento más antes del partido ante el "Fortín". Además, en la posición de delantero de área el DT no cuenta con opciones variadas, ya que quienes podrían ingresar allí son juveniles.

La alarma que había encendido Tripicchio en San Lorenzo

El lunes, el entrenador no pudo contar con Nicolás Tripicchio, ya que el volante del conjunto de Boedo no pudo trabajar a la par de sus compañeros por una molestia en la rodilla. El ex Guaraní y Defensa y Justicia sufrió un golpe contra Gimnasia y Esgrima de La Plata en la segunda fecha; pese a que fue de arranque ante River Plate en el Estadio Monumental el fin de semana siguiente, el futbolista se resintió de su dolor y no sumó minutos contra el 'Matador' aunque estaba entre los convocados.

Sin embargo, con el correr de las horas, el futbolista surgido en Vélez fue mejorando y, este miércoles, completó el entrenamiento con total normalidad. De no surgir inconvenientes de última hora, el jugador, de 29 años, estaría desde el inicio en el Nuevo Gasómetro para recibir a los de Guillermo Barros Schelotto.

La formación probable de San Lorenzo vs. Vélez por el Torneo Clausura

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripicchio; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello y Matías Reali.

San Lorenzo vs. Vélez por el Clausura 2025: cuándo juegan y cómo ver el partido

El encuentro por la fecha 4 del Torneo Clausura será este jueves 7 de agosto de 2025 desde las 19 horas entre el "Ciclón" y el "Fortín" en el Estadio Pedro Bidegain. La transmisión en vivo de dicho encuentro estará a cargo del canal TNT Sports, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.

