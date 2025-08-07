EN VIVO
Inflación

CABA: la inflación se aceleró en julio por segundo mes seguido y volvió a estar arriba del 2%

La suba de precios a nivel local confirmó la tendencia que las consultoras esperan para el índice que que la semana que viene dará a conocer el Indec.

07 de agosto, 2025 | 12.18

La inflación se aceleró en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) por segundo mes consecutivo al cerrar julio en un 2,5%, según dio a conocer este jueves el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA). 

De este modo, la suba de precios en CABA alcanzó un 18,1% en lo que va del año y un 40% interanual. Se trató de la segunda aceleración seguida, ya que en mayo la inflación local había sido del 1,6% y en junio había alcanzado el 2,1%. Así, la de julio fue la más alta desde marzo pasado, cuando el IPCBA había sido del 2,5%.

Se trata de una mala noticia para el gobierno de Javier Milei, ya que las fluctuaciones de la inflación de la Ciudad suelen acompañar las que ocurren a nivel nacional. Precisamente, las consultoras anticipan un nuevo aumento de la suba de precios en todo el país en julio, con un IPC que ronde el 1,8% o 1,9%. La medición de CABA parece confirmar esta tendencia antes de la cifra que el Indec dará a conocer el próximo 13 de agosto.

MÁS INFO

Los rubros que más subieron en la inflación de CABA en julio

La aceleración inflacionaria de julio estuvo impulsada principalmente por aumentos en restaurantes y hoteles, que encabezaron el alza con un 5,3%, y por el rubro de recreación y cultura, que subió 3,6%. También se destacaron incrementos en transporte (3,6%), servicios financieros y otros (3,8%) e información y comunicación (2,8%).

Al contrario, por debajo del promedio general se ubicaron sectores como educación, que avanzó 2%, y cuidado personal y otros productos, con un 2,3%. A su vez, salud y equipamiento y mantenimiento del hogar marcaron aumentos del 1,8% y 0,6%, respectivamente.

En contraste, hubo una baja del 1,6% en prendas de vestir y calzado, mientras que bebidas alcohólicas y tabaco apenas crecieron 0,9%. El rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, clave para los sectores de menores ingresos, subió un 1,8%.

Entre las categorías, los precios estacionales fueron los que más treparon con un 9%, mientras que los regulados aumentaron 2,1% y el resto del IPCBA (inflación núcleo) avanzó 1,9%. En tanto, los bienes se encarecieron 1,2% y los servicios, 3,3%.

Trending
Elecciones 2025
Golpeado por el revés en el Congreso, Milei banalizó el Nunca Más para hacer campaña en PBA contra el kirchnerismo Jonathan Heguier
Las más vistas