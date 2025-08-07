Mientras el presidente Javier Milei insiste en negar aumentos a jubilados y más beneficios a personas con discapacidad, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, exigió una "jubilación digna" para los adultos mayores y pidió no "desentenderse" de las "personas que sufren" como "los discapacitados y los enfermos". También expresó que quienes "revuelven los tachos e basura buscando algo para comer" lo hacen "por necesidad" y no por placer.

"Somos custodios y guardianes de la vida de los demás, de los más pobres, de los más débiles, de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna, somos custodios de los discapacitados y todos los enfermos, no podemos desentendernos de los que sufren", dijo el arzobispo durante el acto central de la Marcha de San Cayetano, en el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers.

