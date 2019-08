Elecciones 2019: la historia de Alberto Fernández, su perro Dylan y una importante revelación

Salió de una entrevista y entró en otra pero, esta vez, Alberto Fernández, el precandidato presidencial por el Frente de Todos, no fue el protagonista y le cedió el lugar a Dylan, su perro. En esta elección, las mascotas fueron y son protagonistas de muchas de las actividades de los postulantes: los gatitos de Axel Kicillof, que irá por la gobernación bonaerense, la chancha Pelota, de Felipe Solá, y la ausencia de Balcarce, el canino de Mauricio Macri, que estuvo casi tan poco presente como su dueño.

Apenas se abrió la puerta del ascensor, apareció Dylan, cual anfitrión del hogar. En silencio, es un perro que prácticamente no ladra - como cualquier mascota que vive en un departamento - y, grandote como se lo ve, tan sólo tiene tres años y medio. Es un Collie cachorro pero "muy respetuoso", según explicó Fernández, y "nunca rompió nada". Alberto lo tuvo en su hogar desde los 45 días de vida, según contó en una charla exclusiva con El Destape.

Dylan gusta de comer banana, así que el precandidato le cortó una en rodajas que le dio de a poco, y se volvió loco con un hueso de cuero, de esos juguetes comestibles que usan algunos perros. Paseó de un lado para el otro y se subió al sillón para ser la estrella, pero lo hace siempre y cuando se lo pidan. Da la pata cuando tiene ganas, pero para eso "tiene que estar sentado", según comentó Alberto. El precandidato contó que gusta de pasearlo y que lo hace sin correa, por lo que la obediencia es un aspecto fundamental: si le ordena que frene la caminata, lo hace.

Hace poco más de un mes, Dylan tuvo cuatro cachorritos. Si bien Alberto todavía no los conoce, ya sabe que se va a quedar con uno: "Creo que me voy a quedar con el que es tricolor, pero tengo que verlo bien. Hay hembras y machos, y yo quiero un macho porque si traigo una hembra...". Bueno, el perro de la casa se va a alborotar un poco, según confió a El Destape. "Me voy a traer el tricolor, el que es más oscuro que beige", el que predomina en su mascota.

Los cachorros de Dylan Fernández

"Creo que se va a llamar Prócer, como el de Los Simpsons", reveló el precandidato presidencial que dijo que sólo lo conoció por foto. "Una de las hembras ya está comprometida y supongo que irá con la hermana de Cristina (Kichner) que tenía un Collie y ahora quiere otro", contó.

Fernández contó a este medio que "siempre" quiso tener un perro de esta raza: "Toda mi vida, pero siempre tuve problema con mis mujeres porque te llena de pelos. Entonces, en un momento que estuve solo, dije 'este es el momento' y ahí lo compré". Entonces, cualquier pareja posterior ya llegó con él dentro de la casa: "Sin beneficio de inventario, vengo con Dylan".