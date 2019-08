Elecciones 2019: la dura crítica de Daniel Vila a Mauricio Macri frente a Eduardo Feinmann

El presidente del Grupo América, Daniel Vila, habló con Eduardo Feinmann sobre la actualidad política argentina y criticó a Mauricio Macri por su accionar tras conocer los resultados: "No me gustó lo que hizo el Presidente y en esas circunstancias le va a ser muy difícil dar vuelta la elección", explicó.

La conversación ocurrió durante un móvil del noticiero de A24. Al ser consultado sobre la situación económica y social, el empresario de medios destacó que "es un momento difícil y crucial para la Argentina" y agregó que "puede haber un antes y un después. El gobierno que venga, sea cual fuera va a tener una tarea muy dura".

Además, deseó que quien gane "asuma con responsabilidad, con transparencia, con aquellas reformas estructurales que necesitamos todos los argentinos. Que de una vez por todas podamos salir para adelante. Las PASO no fueron una encuesta, la contundencia de los números demuestra que la gente fue masivamente a votar y tomó una definición".

Sin embargo, Vila aclaró que la definición es en octubre y que ve difícil la posibilidad de una segunda vuelta.

"La semana siguiente de las PASO, las palabras y la conducta del presidente no le ayudaron para que pueda haber una vuelta en la cabeza de la gente", opinó sobre la actitud de Mauricio Macri tras conocer los resultados y agregó que "las disculpas se aceptan, no hay inconveniente, pero el hecho está".

"A mí no me gusta que me manden a dormir. No me gustó lo que hizo el Presidente y en esas circunstancias le va a ser muy difícil dar vuelta la elección", cerró.