Elecciones 2019: Kicillof cerró su campaña en Merlo de cara a las PASO

El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, cerró su campaña junto a su vicegobernadora Verónica Magario y la senadora Cristina Kirchner y apuntó que es "el comienzo de una nueva etapa".



"Decidimos cerrar esta etapa como la empezamos, que eso es lo que me tiene conmovido. Fuimos a Cañuelas, Chivilcoy, Giles, y ahora estamos acá. Tomando esto como una muestra, toda la provincia de Buenos Aires está en un estado de entusiasmo, de fuerza, de ganas. Hoy la provincia está viendo que se cierra un capítulo triste y se abre uno alegre", aseguró en su discurso desde Merlo.

Durante su discurso, el ex ministro de Economía fue muy duro con la gobernadora María Eugenia Vidal, quien busca la reelección por Juntos por el Cambio. "Fue una campaña muy desigual, andábamos en un autito y otros... por eso, tal vez andando en helicóptero no se llega a ver lo que pasa en cada rincón de la provincia", sostuvo al comparar el desarrollo de ambas campañas, y resaltó: "Prometieron de todo y hoy la conclusión es clara: no cumplieron nada de nada, eran mentiras para conseguir el voto".

"Nos quieren hacer creer que el problema es nuestro, de ustedes, que son vagos, no trabajan, que hay que meter más esfuerzo y sacrificio. Tienen que recorrer un poco, bajarse del helicóptero, salir de la red y ver que el pueblo bonaerense es trabajador, solidario, sacrificado, creativo", enfatizó.

El diputado nacional reconoció que "muchos de los problemas de la provincia venían de antes", pero cuestionó que en donde había un problema, "después de Macri y Vidal, hay dos, tres, cuatro o cinco". Y disparó: "Estamos en una provincia donde se pierde 140 pymes por mes. Están cayendo como moscas. Eso no salió de la nada, se están metiendo con los comercios y los productores".

Al respecto, subrayó que Vidal ocultó la crisis de la provincia "parra no denunciar a Macri". Además, denunció que "bajaron 12% lo que ellos llaman gasto en salud" y quisieron llevar una "guerra santa con los maestros". "¿A quién se le ocurre? Ellos son la base de nuestra sociedad, nuestra familia, son lo mejores", remarcó.



Asimismo hizo una reflexión sobre los doce años de gestión kirchnerista e indicó: "aprendimos en estos cuatro años, vamos a volver distintos y vamos a volver mejores". En esa línea, el candidato a gobernador agradeció a CFK por "la confianza" y por la "generosidad con todos". "Demostró cómo se puede priorizar lo colectivo antes de lo individual. Escribió historia", valoró.



Y agregó: "Le quiero agradecer a Alberto porque estos meses fuimos construyendo una relación que para mí fue una especie de reencuentro. Cuando las papas quemaban Alberto se puso a la cabeza de un proceso de reconstrucción. Es un hombre que tiene una capacidad de escucha, de compresión, una paciencia para escuchar, para aportar, para decir".