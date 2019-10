Elecciones 2019: Julio Cobos destrozó a Mauricio Macri y elogió a Alberto Fernández

El senador oficialista Julio Cobos afirmó que el presidente Mauricio Macri "se tendría que haber bajado del pedestal", sostuvo que la diputada Elisa Carrió "se pasa de la raya" y elogió a Alberto Fernández a quien describió como "animal político".

"Mauricio Macri quiso alardear con el poder, pero se tendría que haber bajado del pedestal", aseguró el legislador radical en un mano a mano con Luis Novaresio, donde calificó a Alberto Fernández de "animal político", aseguró que las cosas que dice Elisa Carrió "se pasan de la raya" y admitió: "No creo que los K me hayan perdonado por el voto no positivo" de la 125.

"Macri quiso alardear con el poder y descuidó acuerdos y consensos. Tendría que haber actuado más abiertamente, tendría que haber bajado del pedestal. Le faltó humildad política. De todas maneras, si no gana, Cambiemos sigue. Yo lo veo difícil como jefe de la oposición, pero si decide seguir, tendrá un peso importante. A Macri le reconocen la lucha contra el narcotráfico, pero esa escala de valores queda en segundo plano cuando hay más pobreza", sostuvo el ex vicepresidente.

"La suerte nunca está echada, va a ser muy difícil ganar la elección o llegar a un balotaje, pero no digo que es imposible. No obstante, el triunfo de Mendoza ha dado sinergia y levantó el ánimo de muchos. Se ha cambiado la estrategia de campaña y hay más desarrollo territorial. Mucha gente ha votado con enojo a Macri, la clase media es la más enojada, pero es por ahí como cuando retás a tu hija y después ves cómo reacciona", afirmó.