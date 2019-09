Elecciones 2019: explotó la interna de Juntos por el Cambio en Córdoba tras la derrota de Macri con Alberto Fernández

Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron los únicos distritos donde Mauricio Macri se impuso en las primarias abiertas del pasado 11 de agosto. En Córdoba, el principal bastión macrista en 2015, el Presidente se impuso en las PASO del mes pasado con 48%, contra 30% de Alberto Fernández del Frente de Todos.

La victoria macrista en Córdoba tuvo dos artífices: la jefa de la campaña cordobesa, la presidenta del bloque PRO en el Senado, Laura Rodríguez Machado y el intendente capitalino Ramón Javier Mestre, presidente de la UCR cordobesa y del poderoso Foro de Intendentes Radicales (FIR).

Sin embargo, en las últimas horas, Rodríguez Machado fue desplazada como la coordinadora de la campaña de Juntos por el Cambio en Córdoba y en su reemplazo fue impuesto Juan Negri, hijo de Mario Negri, el jefe del interbloque Cambiemos en Diputados, que busca su reelección. Juan Negri ya había sido el jefe de la campaña de su padre para los comicios provinciales de mayo, donde Mario Negri logró apenas el 18% de los votos para gobernador.

Para disimular la embestida del hijo de Negri contra la senadora Rodríguez Machado, desde Juntos por el Cambio explicaron oficialmente que “para evitar rispideces, como somos un frente, se deja de lado la figura de jefe de campaña y se crea un comando de campaña tripartito, donde sigue Laura Rodríguez Machado por el PRO y por su rol hasta las PASO; Juan Negri por el sector que armó Córdoba Cambia en mayo y Facundo Cortés Olmedo por la UCR que preside Mestre”.

Sin embargo, la realidad es otra: “Laura no se merece un destrato de esa manera. En Córdoba se ganó bien y el mérito es de Laura, que supo coordinar la campaña después del desastre de mayo cuando fuimos divididos”, confió a El Destape un dirigente del PRO que en las elecciones provinciales del 12 de mayo jugó para Córdoba Cambia, el selló que utilizó la Casa Rosada para apoyar la candidatura a gobernador de Mario Negri. El intendente Mestre fue candidato por la tradicional Lista 3 de la Unión Cívica Radical (UCR); y el yerno del ministro Oscar Aguad, Rodrigo de Loredo fue candidato a intendente apoyado por el sector del PRO cordobés que lidera el diputado Nicolás Massot.

Massot, el legislador y presidente del PRO cordobés Darío Capitani y el diputado nacional Javier Pretto están opuestos al sector de la senadora Rodríguez Machado y del diputado nacional Héctor “La Coneja” Baldassi.

Por otra parte, Mario Negri y su hijo Juan siguen enfrentados en la interna radical con el intendente Mestre, quien preside la UCR provincial y en el verano se le plantó al dedazo porteño de Macri y Marcos Peña para elegir los candidatos que debían enfrentar a Juan Schiaretti.

Por si las disputas internas del PRO y la UCR no bastaran, el Frente Cívico de Luis Juez no fue incorporado al comando de campaña: sus socios lo acusan de ser crítico de Macri; y el ex intendente cordobés responde que lo ningunearon al darle el quinto lugar de la boleta de diputados nacionales. Leonor Martínez Villada, una diputada de la Coalición Cívica de Elisa Carrió busca su reelección -va cuarta en la lista, arriba de Juez-; pese a que el partido lilista no tiene personería y la candidata es desconocida para los cordobeses.

En Córdoba ya se sabe que el frente entre radicales, macristas y juecistas tiene fecha de vencimiento el 10 de diciembre, y que Mario Negri seguirá en Diputados hasta 2023; mientras que su hijo Juan seguirá en el Concejo Deliberante capitalino hasta la misma fecha. Es un misterio cómo quedarán conformados los bloques de la UCR y Córdoba Cambia en la Legislatura y el Concejo Deliberante capitalino. Juan Negri y Rodrigo de Loredo, que fueron en listas separadas y llegaron a sus bancas desde sectores distintos; ya se reunieron varias veces, incluso habrían tenido varias cenas en su haber.

En febrero pasado, el primero en anunciar la detonación de Cambiemos Córdoba fue Juan Pablo Quinteros, un legislador del Frente Cívico que llevó adelante denuncias contra la corrupción pejotista y contra los contratos de Odebrecht en la provincia mediterránea: “No hay forma material de hacer la interna. Estamos arrancando el proceso el día en el que tendríamos que tener los candidatos en la cancha, porque la fecha original de la interna era ayer”. El domingo 24 de febrero, los cordobeses iban a elegir en una elección interna abierta y la elección se pasó casi un mes después, para el 17 de marzo. Finalmente, la interna nunca se hizo.

Quinteros también había anunciado el derrumbe de Cambiemos: “No se cómo se le va a explicar a la gente que la interna no se va a hacer. Y eso me pone en una situación incómoda, porque el capital que tenemos para enfrentar a Unión por Córdoba es ser coherentes, y me da vergüenza que todo se caiga”.

Después renunció a ser candidato a concejal y más tarde a su banca de legislador. Mario Negri, sabiendo que Quinteros traccionaba votos propios, le pidió que recapacitara y fuera candidato a concejal de Cambiemos, la alianza aún no había estallado. “Si tanto me valoran en este espacio, si mi candidatura sirve en esta construcción colectiva, ¿por qué Juan Negri va tercero en la lista después de las candidaturas de Luis Juez y Alicia Migliore y a mi me mandan en séptimo lugar?”, se quejó Quinteros ante Mario Negri. El jefe del interbloque de Cambiemos no respondió.