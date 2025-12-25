Efemérides del 25 de diciembre qué pasó un día como hoy

Cada 25 de diciembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Isaac Newton hasta el fallecimiento de Charles Chaplin y hasta el festejo de la Navidad.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1642 - Nacimiento de Isaac Newton

En la aldea inglesa de Woolsthorpe nació el físico, matemático e inventor, uno de los padres de la ciencia moderna por describir la ley de la gravitación universal y establecer las bases de la mecánica clásica con las leyes que llevan su nombre.

1856 - San Justo

Fue colocada la piedra fundamental de la ciudad de San Justo, cabecera del partido de La Matanza, el más poblado de la provincia de Buenos Aires. Fue llamada San Justo a pedido de los herederos del exjuez de paz Justo Villegas, quien donó los terrenos donde se levantó la ciudad.

1935 - Nacimiento de Susana Rinaldi

En la ciudad de Buenos Aires nació la actriz y cantante de tango, la primera artista latinoamericana en ser designada embajadora de Buena Voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

1954 - Nacimiento de Annie Lennox

La cantante nació en la ciudad escocesa de Aberdeen. Fue cofundadora de la banda de new wave Eurythmics en la década de 1980. Vendió más de 80 millones de discos.

1961 - Nacimiento de Ingrid Betancourt

En Bogotá nació la política colombo-francesa Ingrid Betancourt, legisladora colombiana secuestrada en 2002 por la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que la mantuvo cautiva durante seis años y cuatro meses, hasta que fue liberada en un operativo militar.

1966 - Nacimiento de Javier Frana

El extenista nació en la ciudad santafesina de Rafaela. Fue ganador del torneo de Roland Garros 1996 en la modalidad de dobles mixto junto a Patricia Tarabini y de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 en dobles junto a Christian Miniussi.

1976 - Nacimiento de Armin van Buuren

En la ciudad neerlandesa Lieden nació el DJ y productor discográfico, uno de los más famosos del mundo, quien lleva ganados más de 40 premios.

1977 - Fallecimiento de Charles Chaplin

A los 88 años murió en la comuna suiza de Corsier-sur-Vevey el actor, guionista, cineasta y productor cinematográfico británico, símbolo del humorismo y del cine mudo. Su obra abarca un total de 81 películas, entre ellas el clásico El gran dictador.

2014 - Emanuel Ginobili

El basquetbolista bahiense jugó su partido número 1.000 en la Asociación Nacional de Básquetbol estadounidense (NBA). Fue en la derrota de su equipo, el San Antonio Spurs, ante Charlotte Hornets por 108 a 101.

2016 - Fallecimiento de George Michael

Murió en la localidad inglesa de Goring on Thames, a los 53 años, el cantante, compositor y productor de música pop Georgios Kyriacos Panayiotou, ganador de dos premios Grammy, entre otros galardones. Como solista vendió más de 80 millones de discos.

2025 - Navidad

Esta fecha conmemora el nacimiento de Jesucristo, aunque la fecha no es bíblica. Fue elegida en el siglo IV para coincidir con festividades paganas del solsticio de invierno y simbolizar a Cristo como la "luz del mundo".