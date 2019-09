Elecciones 2019: Esteban Bullrich reconoció el fracaso del "barco" de Mauricio Macri y su llegada a "la orilla"

El senador de Cambiemos Esteban Bullrich debió admitir el fracaso de las políticas del Gobierno y utilizó, nuevamente, la metáfora del barco que debe llegar a la orilla, como manda el manual de estilo oficialista.

"Perdimos contacto con algunos argentinos y esa realidad", dijo el exministro de Educación de Mauricio Macri en una entrevista con Viviana Canosa. Bullrich reconoció que pusieron el foco en "llegar a la orilla" y no en cómo estaban los ciudadanos.

LEA MÁS Para Lacunza, el objetivo es "que el barco llegue a buen puerto el 10 de diciembre"

"Nos pusimos tanto el foco en la orilla que nos olvidamos de ver si la gente que estaba nadando al lado estaba lista, con la fuerza suficiente para llegar. Decían 'no llego, está bien que la orilla esté cerca pero no llego'". De este modo, no pudo negar que una enorme cantidad de argentinos quedaron fuera del sistema con esta gestión.