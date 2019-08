La animadora ultramacrista Mirtha Legrand se quejó por cómo comunica el gobierno de Cambiemos, a días de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Legrand, confesa militante oficialista, le apuntó directo al asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba.

Su cruce fue con la titular del Ente Nacional de Comunicaciones, Silvana Giudici, quien defendió la gestión de Macri hatsa con argumentos que no son ciertos, como la supuesta pluralidad de voces en los medios públicos.

"Alguna cadena debió haber hecho", apuntó Legrand a lo que la funcionaria respondió: "No más de las necesarias, la protocolares". No contenta con la respuesta, la conductora de los almuerzos retrucó: "Considero que este Gobierno ha comunicado muy mal, porque el Presidente estaba en el canal oficial, pero los otros canales estaban dando los programas habituales y la gente cambiaba de canal porque no era atractivo lo que decía".

LEA MÁS Marcos Di Palma se burló de los que ocultan a Macri en la boleta

Legrand consideró que la fórmula Fernández-Fernández tenga chances de ganar tiene que ver con la "mala comunicación" de Macri. "Que haya subido el kirchnerismo se debe a la mala comunicación del Gobierno y Durán Barba es muy culpable", afirmó y cerró: "El Presidente tiene que comunicar y lo tienen que cuidar mejor".

📺⚡🗯 Tenso entredicho entre Silvana Giudici y Mirtha Legrand: reproches por la falta de cadenas nacionales, mala comunicación y seguridad del presidente Macri en el tramo final de su gestión. pic.twitter.com/INj3t6lq0l — Salieri de Nik (@Herezeq) August 4, 2019