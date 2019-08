Elecciones 2019: el pedido de Alfredo Casero al Indio Solari si llega a ganar Alberto Fernández

Luego de criticar al mítico cantante de rock Carlos "Indio" Solari por su apoyo a la fórmula Fernández - Fernández, el actor macrista Alfredo Casero le ofreció unas disculpas por su exabrupto y le realizó un insólito pedido al ex Redondito de Ricota.

A través de un video en Twitter, el cómico expresó: "Don Indio Solari: perdonemé, ha sido una pelotudez lo que he escrito (en los tuits). No tendría ni por qué. En su obra usted escribe lo que quiere; yo lo he escuchado incluso, lo de 'La vaca cubana' y qué sé yo".

Casero reconoció: "Yo no tendría nunca que haber insultado su obra. Esto es público. Y perdóneme". No obstante, confesó que "toda la vida" ha experimentado una suerte de "bronca u odio" contra el rock and roll y aclaró: "Nunca me importó".

Tras pedir disculpas, el cómico volvió a criticar el apoyo de el Indio a Cristina Kirchner: "Me revela desde el fondo del alma cuando muchos siguen a uno solo,y cuando ese uno solo lo que hace es redireccionar el pensamiento que se supone que tiene esa masa. Yo, que amo la libertad absolutamente, es una cosa de rebaño que nunca me gustó".

Y le pidió: "Por favor, trate de unir".

"Si gana la doctora Kirchner y el doctor (Alberto) Fernández, usted podría regalar un poco de su arte. Todos los seguiríamos. Sinceramente, perdonemé, pero es la manera en la que pienso yo. Puedo equivocarme", concluyó.